Turbulente Reise quer durch die Musikgenres

Walldürn. Mit einer Eule ging es dieser Tage auf eine turbulente und lustige Reise quer durch die Musikgenres. Rund 800 Kinder und ihre Begleiter sahen das Theaterkonzert „Eule findet den Beat“, zu dem der Verein „Spielplatz Piraten Buchen“ in die Nibelungenhalle in Walldürn eingeladen hatte. Die „Verhaltenshinweise“ von Initiator Florian Pfannenschwarz gleich zu Beginn waren schnell erklärt. „Tanzen und Hopsen ist ausdrücklich erlaubt!“ Sein Dank ging an die Sparkassen-Stiftung, ohne deren großzügige finanzielle Unterstützung das Event „nicht möglich gewesen“ wäre. Dankbar war Pfannenschwarz auch für die unterstützende „Man-Power“, halfen doch die Sparkassen-Azubis wo sie konnten.

Als die kleine Eule dann auf die Bühne flatterte, herrschte gespannte Stille. Die leise aus dem Off erklingende Melodie war gut zu hören und zog Eule und Kinder sogleich in ihren Bann. Woher kam sie nur die Melodie? Mit Witz und Spannung ging es fortan durch die Musikgenres.

Mit Witz und Spannung

Eine Fliege erklärte der Eule die Popsongs, die besonders von Ohrwürmern besonders gemocht würden. Ganz anders als der Jazz, von dem die Kinder bei einer Swing-Nummer einen Eindruck bekamen. Denn: „Jazz kann man nicht erklären, man muss ihn fühlen!“

Mit dem Maulwurf wurde es dann laut, war doch die Rockmusik seine Leidenschaft. Begeistert tanzten die älteren Kinder vor der Bühne mit, während einige Jüngere sich die Ohren zuhielten.

Leisere Töne erklangen, als der Maulwurf seine Mutter in die Oper begleiten muss. Die Zauberflöte stand auf dem Programm. Die Kinder erfuhren auf spielerische Art und Weise von der Motte Wissenswertes über die Oper, die „ganz einfach Musik mit Theater“ sei.

Immer wieder banden die Schauspieler und Musiker ihr Publikum in das Stück mit ein. Kurzerhand wurde das Publikum zum Orchester.

Die Punk-Katze fragte die Kinder: „Mögt ihr Regeln und Verbote?“ Ein lautes, vielstimmiges „Nein“ hallte ihr entgegen. Gleiches bei den Fragen nach „früh ins Bett gehen“ und „brav sein“.

„Laut sein“, so die Feststellung der Katze, könnten Punks gut. Von London, der Heimat des Punk, ging es dann nach Jamaika, wo beim Reggae alles entspannt ist. „Bloß keinen Stress“, lautete das Motto der Papageien, die die Kinder mit dem Off-Beat bekannt machten. Rasant ging es über den Elektro-Beat, mit einer Höllen-Party zum Hip-Hop und weiter zu den Klängen aus dem Film „Dirty Dancing“.

„Fühl den Beat“

Am Ende fand die Eule „ihre Melodie“, als ein Glockenspiel angeschlagen wurde. Den Kindern riet das geflügelte Wesen, sich auf die Musik einzulassen und ihre eigene Melodie zu finden. „Lass sie rein und pass auf was passiert, fühl den Beat.“ nak