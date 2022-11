Trotz Besucherdefizit zufrieden

Gottersdorf. „Wir leben in unsicheren Zeiten. Wie sich die Saison 2023 mit der steigenden Inflation und den explodierenden Betriebsausgaben entwickeln wird, steht in den Sternen. Unklar ist auch, wie sich das Besucherverhalten zukünftig entwickeln wird“, so Walldürns Bürgermeister Markus Günther. Er ist auch Vorsitzender des Fördervereins Odenwälder Freilandmuseum.

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins im Walldürner Feuerwehrgerätehaus ging der Blick des Vorsitzenden zurück auf eine Zeit, die für das Museum schon nicht einfach war. Nachdem die Museumssaison der beiden letzten Jahre stark von verschiedenen Corona-Auflagen geprägt war, schaue das Museum auf eine zwar in vielen Bereichen „normale“ Saison zurück, in anderen Bereichen verlief die Saison jedoch in Bezug auf das Besucherverhalten ungewöhnlich. „Glücklicherweise gab es keine coronabedingten Schließungen mehr und auch keine weiteren Auflagen wie Kontaktdatenerfassungen oder Besucherbeschränkungen.“

Insgesamt haben vom 28. März bis zum 30. September 14 794 Personen das Museum besucht, so Günther. Die Saison laufe noch bis zum 6. November, es sind also noch einige Besucher mehr zu erwarten, so dass man hoffe, die 15 000 vollzumachen. Damit habe man also fast 5000 Besucher mehr gehabt wie in den beiden Corona-Jahren, aber trotzdem noch immer circa 5000 Personen weniger im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren. Alles in allem könne man trotz des Besucherdefizits zufrieden sein.

Veranstaltungen in der Saison

Während der Saison wurden durchschnittlich zwei größeren Veranstaltungen pro Monat durchgeführt, die in der Regel nicht schlecht besucht waren. Die größte Unsicherheit bereitete wie üblich das Wetter. Das sei im April deutlich geworden, als es am ersten Pflanzenmarkt des Museums einen Wintereinbruch gab.

Die besucherstärkste Veranstaltung des Jahres war der zweitägige Pflanzentag. Er hat an beiden Tagen zusammen immerhin 1458 Besucher gebracht. Im Sommer hatte man dann mit der Hitzewelle zu tun. Das Living History-Event „Leben im 18. Jahrhundert“ und das Grünkernfest waren durch die Hitzewelle mit teilweise über 34 Grad nur sehr mäßig besucht.

Einzelbesuche unter der Woche und außerhalb der Ferien haben – im Vergleich zu den beiden Coronajahren – stark abgenommen und sind auf das Vor-Corona-Niveau gesunken, so Günther. Die Gruppenbuchungen haben wieder zugenommen, allerdings ist zu beobachten, dass Führungen nur sehr kurzfristig gebucht werden. Schulgruppen neigen dazu, das Museum in Großgruppen von 40 bis 90 Schülern zu besuchen. Das stellt das Museum oftmals vor große Herausforderungen, sowohl personell wie auch räumlich.

Finanziell gesehen sei man mit dem Ergebnis des Jahres zufrieden. Dank der Eintrittspreiserhöhung von fünf auf 6,50 Euro fallen die fehlenden Besucher nicht so sehr ins Gewicht. Wie sich die Situation im nächsten Jahr mit der Inflation und den steigenden Preisen entwickeln wird, bleibe abzuwarten.

Die größte Herausforderung in diesem Jahr im laufenden Saisonbetrieb war wohl für das Team des Freilandmuseums die Personalsituation. Das Museum betreibt einen Biergarten, der während der Coronajahre nicht nur wie früher üblich an den Wochenenden geöffnet hatte, sondern auch an ausgewählten Tagen unter der Woche. In dieser Saison war es aufgrund des akuten Personalmangels im Gastgewerbe und aufgrund längerer Krankheitsfälle im Stammpersonal nicht möglich, den Gaststättenbetrieb unter der Woche zu ermöglichen. Die Gaststätte hatte in diesem Jahr „nur“ an den Veranstaltungstagen und an Sonntagen geöffnet.

216 Mitglieder

In 2022 hatte man bisher zwei Austritte und 17 Eintritte zu verzeichnen. Die Gesamtmitgliederzahl liegt derzeit bei 216. Markus Günther dankte allen, die sich für das Museum engagiert haben.

Museumsleiterin Margareta Sauer gab einen Überblick über die Restaurierungen. Mit Abstand größter Posten ist die Sanierung des Wohnstallhauses aus Allfeld. Das 1789 erbaute Haus wurde 1985/86 in das Freilandmuseum versetzt. Das Gebäude wurde in Großteile zerlegt, ins Museum versetzt und dort wieder zusammengesetzt – allerdings ohne saniert zu werden. Die Sanierung sollte im Laufe der folgenden Jahre erfolgen. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Museums wurde das Gebäude bisher nicht saniert, es mussten aber immer wieder kleinere notfallmäßige Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen, wie Ziegelkontrollen und -austausch am Dach, so Margareta Sauer.

Aufgrund der Planungssicherheit, die das Museum durch die Sonderförderquote des Landes für die gedeckelte Gesamtsumme von rund 810 000 Euro erhielt, konnte das Projekt angegangen werden. „2021 fanden bereits einige Notsicherungsmaßnahmen statt. Im Frühjahr 2022 begann die Generalsanierung, die im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden soll“, sagte die Museumsleiterin. Die Bausumme für die Generalsanierung liegt bei 900 000 Euro.

Das Wohnstallhaus ist eines der Hauptgebäude, die die Region Bauland im Museum repräsentieren. Inhaltlich sei das Gebäude für das Museum sehr interessant, weil es die Folgen der Realerbteilung zeigt, die im Bauland gängige Erbpraxis war. Realerbteilung meint die Aufteilung eines Erbes zu gleichen Teilen unter den Erben. Im Gegensatz zur Ahnerbteilung, bei der der älteste Sohn den Hof erbt. Die Folge der Realterbteilung ist oftmals eine Besitzzersplitterung, die soweit führen kann, dass sich ein Landwirt von seinem eigenen Grund und Boden nicht mehr ernähren kann, wenn man nicht geschickt heiratet und so an Grund und Boden gewinnt.

Interessante Besitzteilung

Archivalisch ist über die Besitzteilung nichts in Erfahrung zu bringen gewesen, aber anhand der Zeitzeugen, die damals in den 1980er, und Nachfahren, die 2022 befragt wurden, ist sicher zu ermitteln, dass in dem Haus Anfang des 20. Jahrhunderts vier Familien wohnten.

Das Haus war sowohl vertikal wie auch horizontal in vier Teile geteilt worden, wobei es verwirrende Situationen gab. So musste zum Beispiel eine Familie durch die Küche und den Flur der anderen Partei, um in ihre Wohnung im Stock darüber zu kommen. Die komplexe Wohnsituation soll, so die Museumsleiterin, nach Fertigstellung der Sanierung im Haus ersichtlich werden.