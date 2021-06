Trost und Freude bei Heimatvertriebenen

Am vierten Wallfahrtssonntag waren viele Pilger in Walldürn, um dort in der Wallfahrtsbasilika das Blutkorporale mit der Gestalt Jesu Christi und die diese Christus-Gestalt umgebenden elf Christus-Köpfe zu verehren.

Walldürn. Im Mittelpunkt dieses vierten Wallfahrtssonntags stand das feierliche Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus Freiburg als Hauptzelebrant, das kirchenmusikalisch feierlich umrahmt wurde von Organist Sven Geier und einem Gesangsensemble der Basilika.

Wie Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula in seiner Begrüßungsansprache hervorhob, stehe die Wallfahrt unter dem Leitwort „Fürchte dich nicht, denn ich bin dir“ (Jesaja 41,10a). Dieses Leitwort passe auch ganz gut zu diesem Jubiläum „75. Jubiläums-Vertriebenenwallfahrt der Ackermanngemeinde der Erzdiözese Freiburg, das man ja eigentlich schon im letzten Jahr habe feierlich begehen wollen, das dann aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Große Glaubensgemeinschaft

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer als Hauptzelebrant zeigte sich in seiner Begrüßungsansprache sehr erfreut darüber, an diesem vierten Wallfahrtssonntag gemeinsam mit vielen Wallfahrern und Pilgern, und hier vor allem vielen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und ausländischen Mitbürgern, eine Eucharistiefeier mitgestalten zu dürfen.

Die Wallfahrt nach Walldürn und die Feier der Heiligen Eucharistie mit einer solchen großen christlichen Glaubensgemeinschaft von Katholiken stelle für ihn und sicher auch für alle Wallfahrer und Pilger eine echte Hoch-Zeit im christlichen Glauben und in der christlichen Glaubensgemeinschaft dar.

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer betonte in seiner Predigt, dass die Lesungen daran erinnerten, dass, was auch immer geschehe, Christen stets von Gott getragen seien. Es sei sicherlich dieser Glaube, der die Mitglieder und Angehörigen der Ackermanngemeinde schon seit 75 Jahren zu dieser Wallfahrt zusammenrufe. „Denn in diesem Glauben dürfen wir beten und hoffen, dass uns nichts von der Liebe Christi scheiden kann.“ Hier komme auch in der für ihn unvorstellbaren Erfahrung der Vertreibung deren Vertrauen zum Ausdruck: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.“

Was sich für manche Orte wie eine Vertröstung anhöre, sei mit dieser Wallfahrt nicht nur zu einer Heimat im Glauben, also eine Form von Identität und Integration inmitten einer fremden Welt geworden. Es sei das Werk der Ackermanngemeinde, von Menschen wie Pater Paulus Sladeck, dem langjährigen ehemaligen Freiburger Diözesanvorsitzenden und ehemaligen Bundestagsabgeordneten sowie Mosbacher Oberbürgermeister Fritz Baier oder auch Pfarrer Heinrich Magnani gewesen, der nicht nur mit dem Katholischen Siedlungswerk, sondern auch mit der Seckacher Klinge einen Ort geschaffen habe, um Vertriebenen die Möglichkeit zu geben, in der neuen Realität anzukommen. Die Wallfahrt nach Walldürn als Fest der Begegnung stehe doch am Anfang der Wallfahrt der Heimatvertriebenen und Aussiedler.

„Himmlische Zusage“

Als am 2. Juli 1946, dem Fest Mariä Heimsuchung, erstmals Vertriebene nach Walldürn gekommen seien, so sei das nicht nur eine himmlische Zusage gewesen, dass Gott auch die Wege in der Fremde beschützen werde und dementsprechend der Glaube eine ewige Heimat schenke, die man niemals verlieren werde. „Diese Worte könnten vielleicht angesichts der konkreten Wirklichkeit zuweilen als übertrieben erscheinen“, so der Weihbischof. Aber wenn man hineinschaue in das Fest Mariä Heimsuchung, so könne man in der Geschichte Marias eine Vision erkennen, die man ständig von ihr lernen sollte, denn ihr Glaube sei ohne Schatten und ohne Brüche gewesen. Maria habe die Oberfläche durchbrochen, sie habe mit den Augen des Glaubens das Wirken Gottes in der Geschichte gesehen. Deshalb sei sie gesegnet, weil sie geglaubt habe, denn durch ihren Glauben habe sie das Wort des Herrn aufgenommen und das menschgewordene Wort empfangen.

Die Öffnung der Grenzen, der Fall des „Eisernen Vorhangs“ – all das offenbare alle Vorläufigkeit der vermeintlich Mächtigen. „Deshalb sollten wir Christen mit dem Magnificat im Herzen den Weg weitergehen und in uns die gleichen Gefühle des Lobes und Dankes hegen, die Maria einst dem Herrn entgegengebracht hat“, so der Weihbischof.

Bereits seit 1990 – dem Fall des Eisernen Vorhangs, seien Bischöfe aus Ländern der Heimatvertriebenen und Aussiedler bei dieser Wallfahrt in Walldürn anwesend und würden damit ein Zeichen setzen, dass das Schicksal der Vertriebenen nicht vergessen sei und vor Ort gesehen werde. Natürlich lasse sich damit das erlittene Leid und die Traumatisierungen nicht aufheben. Man dürfe aber dankbar sein, dass sich diese Wallfahrt in all den Jahren zu einem festen Platz im Leben vieler Heimatvertriebener und Aussiedler habe entwickeln können: Begegnung, Trost, Freude, Gesang, Lachen und vor allem das gemeinsame Gespräch über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft habe jene Hoffnung, die zuvor in den Lesungen und im Evangelium ausgedrückt worden, greifbar gemacht.

Es sei ja im Grunde auch genau dieses Versprechen, von Gott gerettet zu sein, das allen weltlichen Schmerz überwinden lasse und damit die Möglichkeit zur Versöhnung und Verständigung als Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben schaffe.

Deshalb, so Weihbischof Dr. Birkhofer zum Abschluss seiner Festpredigt: „Vertrauen wir auf Gott, strecken wir allen Menschen unsere Hand aus: Fürchte dich nicht, Gott hilft dir, wir helfen dir!“ ds