Rippberg. Im Bogenpark „Kummersklinge“ in Rippberg riecht es schon nach Frühling. Parcourswart Klaus Pfeiffer hat gerade festgestellt, dass einer der drei Flamingos, die neben vielen anderen als Zieltiere dienen, im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verloren hat. Engagiert stapft er durchs Wasser, um das farbenfrohe Tier im Bogenpark wieder instandzusetzen. Schnell wird nach eingehender Untersuchung klar, dass der „Patient operiert werden muss“ und es länger dauert.

Spaß an seiner Aufgabe

Klaus Pfeiffer hat richtig Spaß an seiner Aufgabe als Parcourswart und lässt sich auch einiges einfallen, damit es für die Bogenschützen, die nach Rippberg kommen, nicht langweilig wird. So können die „Robin Hoods der Neuzeit“ ihre Treffsicherheit beispielsweise auch an einem fliegenden Adler testen.

Die Idee hatte der Vorstand des Bogensportvereins „Kummersklinge“. Das „Feintuning“ übernahm Klaus Pfeiffer.

Stolz präsentiert der 50-Jährige seine Konstruktion, die mit einer ehemaligen Mofa-Felge als Flaschenzug funktioniert. Während seine Frau daran dreht, um den Adler in die richtige Ausgangsposition zu bringen, legt Klaus Pfeiffer den Bogen an und trifft den fliegenden König der Lüfte.

„Das Bogenschießen ist gerade jetzt im Lockdown zu unserem intensivsten Hobby geworden“, erzählt er begeistert beim Rundgang durch die wild-romantische Natur in der „Kummersklinge“ mit dem gleichnamigen Bogenpark.

„Man rückt dabei niemandem auf die Pelle und ist – wenn es das Wetter zulässt – im Freien. Besser geht es nicht“, unterstreicht er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Auf Augenhöhe trainieren

Er war es auch, der vor eineinhalb Jahren mit dem Hobby begonnen hat. Inzwischen hat seine zierliche Frau ebenso Gefallen daran gefunden. „Das ist gemeinsam sogar richtig gut. Endlich eine Sportart, bei der es nichts ausmacht, dass ich als Frau nicht so viel Kraft habe wie ein Mann“, freut sich Nicole Pfeiffer über die Tatsache, dass Männer und Frauen beim Bogenschießen auf Augenhöhe trainieren können und ihre Trefferquote ähnlich hoch ist wie die ihres Mannes.

„Nicole und Klaus haben den Bogen raus“ dichten ihre Freunde. Und in der Tat: Fein säuberlich hängen die Sportgeräte schon gespannt im Keller an ihrem Brett. „Dann nur noch den Köcher mit den Pfeilen umschnallen und es kann losgehen“, erklärt die Bogenschützin. Jetzt, wo es wieder länger hell ist, eine absolute Wohltat. „Es gibt nichts Besseres nach einem stressigen Arbeitstag“, weiß Klaus Pfeiffer.

Sie kennen fast sämtliche Bogenparks in Baden-Württemberg wie ihre Westentasche. Denn im Gegensatz zu denen in Bayern waren die in Baden-Württemberg auch im Lockdown weitgehend für die Individualnutzung geöffnet. Über „pfeilfressende Parcours“ müssen sich die beiden jedenfalls immer weniger aufregen, denn mit der Übung ist auch ihre Treffsicherheit deutlich gestiegen. „Dass ein Tag im Bogenpark mich 50 Euro kostet, weil ich die Pfeile nicht wieder finde, ist inzwischen Geschichte“, sagt Klaus Pfeiffer.

Fertigkeiten erweitert

„Nicole baut für uns beide immer die Pfeile. Dadurch, dass wir jetzt besser schießen, brauchen wir aber keine mehr“, schmunzelt er. Seine Frau hat indessen ihre Fertigkeiten erweitert und begonnen, mit Leder zu arbeiten. So ist ihr Köcher selbst handgefertigt und sie trägt ihn mit Stolz.

Während die Bogenschützen durch den Park zur nächsten Station unterwegs sind, unterhalten sie sich. Zumindest dann, wenn das Gelände nicht allzu steil ist. Am Schießstand wird es dann ruhig. Es geht um den Stand, den Bogenarm, den Zugarm, die Verankerung, die jeder Schütze woanders hat, und um die Konzentration. „Jeder Schütze hat da sein eigenes Ritual“, weiß Nicole Pfeiffer aus Erfahrung. „Manche ankern am Kinn, andere am Mundwinkel und wieder andere am Ohr“, ergänzt ihr Mann. „Dabei ist wichtig, dass die Abläufe ganz gleich sind. Denn jeder Schuss soll reproduzierbar sein“, erklärt er weiter. Am Anfang brauche es da einfach Geduld. Bogenschießen sei ein Wechselspiel von Spannung und Entspannung und beanspruche die gesamte Muskulatur. „Mit jedem Schuss tut man seinem Körper etwas Gutes“, sind die beiden Rippberger Bogenschützen überzeugt. Eigentlich kennt man Bogenschießen fast nur aus Filmen. Und da sieht es immer so einfach aus: Pfeil auflegen, Sehne spannen und Schuss.

Aber hinter diesem Prozess steckt viel mehr, als es den Anschein hat. Schließlich handelt es sich um einen Präzisionssport. Das Bogenschießen hat übrigens eine lange Geschichte. „Die ältesten Funde von Pfeil und Bogen sind über 14 000 Jahre alt“, informiert der Parcourswart. Seit 1972 gehöre das Bogenschießen sogar zu den olympischen Disziplinen.

„Die Haltung ist das Fundament des Schusses. Ein falscher Stand kann ihn negativ beeinflussen“, betont Nicole Pfeiffer am Schießstand mit Bison und Wisent. Die Haltung sei offen, wenn man den Bogen spannt. Der Hals zeige in Richtung des Ziels. „Wenn wir das Ziel vor Augen haben, sind wir ganz bei uns: der Geist, der Körper, der Bogen mit dem Pfeil und das Ziel. In diesem Moment gibt es nur uns. Das ist eine feine Sache“, betont die junge Frau, die überzeugt ist, dass die Haltung mit dem gespannten Bogen auch zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein beiträgt.

Ausrüstung leihen

Hat man die erste Hürde geschafft und sich zum Beispiel in einem Verein zu einem Schnupperkurs angemeldet, bekommt man die nötige Ausrüstung geliehen. Lässt man sich auf die Bewegungen der Vorbereitung, des Spannens, Zielens und Lösens ein, stellen sich schnell Erfolgserlebnisse ein, so die Erfahrung von Nicole und Klaus Pfeiffer. Wenn er seine Frau früher zu einem zweistündigen Waldspaziergang aufforderte, hat das bei ihr herzlich wenig Begeisterung ausgelöst. Heute drei oder vier Stunden im Bogenpark unterwegs zu sein, ist für sie dagegen die reine Freude. Oder wie Nicole Pfeiffer es ausdrückt: „Treffen hilft!“

