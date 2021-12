Treffen aller Chorleiter „dringend und erforderlich“

Walldürn. Einmal mehr online fand am Donnerstag eine Sitzung des Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde Walldürn statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzende Eva-Maria Kötter und Pfarrgemeinderätin Jenny Westrich berichteten zunächst über die letzte Dekanatsratssitzung. Es schlossen sich Informationen aus den Gemeindeteams an.

Wenige gemeinsame Treffen

Timo Metz (Walldürn) teilte mit, dass nach den Pfarrgemeinderatswahlen bereits ein erstes Treffen stattgefunden hat. Das Gemeindeteam Altheim informierte darüber, dass noch kein gemeinsames Treffen stattfand, sich aber drei Personen dazu bereiterklärt haben, die Kommunionvorbereitung zu übernehmen. Einmal getroffen hat sich das Gemeindeteam Rippberg. Das Gemeindeteam Hornbach plant ein erstes gemeinsames Treffen 2022.

Es folgten Informationen aus der Seelsorgeeinheit. Während der Advents- und Weihnachtszeit werden – wie im vergangenen Jahr – Roratemessen stattfinden. Am Märzenbrünnlein wird keine Weihnachtskrippe aufgestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Weihnachtskrippe ist am Alten Rathaus in der Walldürner Hauptstraße aufgestellt. Für den Besuch der Christmetten ist eine Voranmeldung erforderlich. Das KTV-Fernsehen überträgt den Gottesdienst in der Basilika, über eine Online-Übertragung ist noch nicht entschieden. Auch für den Besuch der Weihnachtsgottesdienste in Rippberg und Hornbach, in Altheim und auf der Walldürner Höhe ist eine Voranmeldung erforderlich.

Der für den 29. Januar geplante Einkehrtag des Pfarrgemeinderates findet im Ferienhaus St. Kilian in Rippberg statt. Eventuelle Termine für einen geplanten Glaubenskurs sind: 18. bis 20. Februar, 4. bis 6. März und 25. bis 27. März.

Pfarrgemeinderat Bernhard Schirmer gab einen Überblick über die momentane Situation der Chöre: Der Walldürner Singkreis regt die Anschaffung von Mikrofonen für die Empore in der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd an. Die Proben/Auftritte bis Weihnachten wurden eingestellt.

Der Männergesangverein „Frohsinn“ Walldürn hat den Probebetrieb bis Weihnachten ausgesetzt. Bei den Young Musicians müssen derzeit noch ein Proberaum/Lagerraum und ein Unterstellplatz für den Hänger gefunden werden. Ein Proberaum wäre eventuell in „St. Marien“ neben der Sakristei möglich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Kirchenchor Hornbach hat schon seit über einem Jahr keine Proben mehr und wünscht sich mehr Infos von der Kirche/Stadt. Der Kirchenchor Glashofen ist derzeit ohne Chorleiter. Deshalb fanden seit dem Weggang von Robert Schmeiser als Chorleiter auch keine Proben mehr statt.

Auch die Chorgemeinschaft Rippberg hat derzeit keinen Chorleiter. Für kleinere Auftritte springt Mario Kern als provisorischer Chorleiter ein. Die Generalversammlung mit Neuwahlen ist für 2022 geplant.

Beim Kirchenchor St. Cäcilia Walldürn finden bis Weihnachten keine Chorproben mehr statt. Auftritte an Weihnachten wird es nur in Form einer Frauenschola geben.

Wie Bernhard Schirmer hervorhob, würden alle Chöre eine Zusammenkunft der Chorleiter als sehr dringend und erforderlich halten, um die Zukunft der Kirchenmusik in der Seelsorgeeinheit Walldürn zu sichern. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende schlug vor, einen gemeinsamen Termin für ein Gespräch von Chorleitern und Vorständen für Januar zu planen.

Firmung 2022

In Bezug auf die Firmung 2022 informierte Gemeindereferent Adrian Ambiel, dass bisher zwei Planungstreffen stattfanden und es sehr schwierig sei, Gruppenleiter zu finden. Der Eröffnungsgottesdienst findet am 22. Januar um 17 Uhr in der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd statt. Es sind 114 Einladungsschreiben an die Firmlinge verschickt worden. Auch Erzbischof Stephan Burger hat ein Einladungsschreiben für die Firmung 2022 erhalten. Welcher Bischof zur Firmung komme, stehe momentan noch nicht fest.

Pfarrgemeinderat Rainer Kreis gab einen Überblick über die Stiftungsratssitzung. Basierend auf dem Beschluss des Pfarrgemeinderates habe der Stiftungsrat die Beantragung der Freigabe zur Veräußerung des Pfarrhauses in Glashofen bestimmt und ebenfalls einstimmig die Beauftragung von Werner Biereth zur Erstellung des Wertgutachtens nach erfolgter Freigabe beschlossen. Noch geklärt werden muss die Zugangs- und Zufahrtsberechtigung zu dem Haus.

Parkplatzsituation an der Basilika

Hinsichtlich der Parkplatzsituation um die Basilika Minor in Walldürn gibt es Gespräche und Verhandlungen zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde. Ein Vertragsentwurf der katholischen Kirchenschaffnei Heidelberg sei einstimmig genehmigt und an die Stadt zwecks Unterzeichnung weitergeleitet worden. Der Entwurf sehe unter anderem eine Umwandlung der Parkplätze in Zeitzonen mit Parkscheibe, Sperrflächen zur Einhaltung der Feuerwehrzufahrt und eine Übertragung der Räumpflichten auf die Stadt vor.

Einstimmig beschlossen worden sei der Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Firma Schneider aus Schonach für die Glockenanlage der Kirche St. Sebastian in Rippberg zu einem jährlichen Kostenpreis von 209 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, ferner die Anschaffung einer Funkfernsteuerung zum Kostenpreis von 1128 Euro.

In vollem Umfang unterstützt werde vom Pfarrgemeinderat die Renovierung des Museums und der Neubau der Touristinformation in Walldürn. Diese Baumaßnahme erschließe den Bereich Pfarrheim, Pfarrhaus, Elfenbeinmuseum und Museum zu einem neuen und zentralen Ensemble mit barrierefreiem Zugang zu Museum und Touristinformation. Allerdings würden die Baumaßnahmen massive Einschränkungen und Sperrungen der Zufahrten zu Pfarrbüro und Kindergarten St. Georg über mehrere Monate hinweg erfordern. Je nach Baubeginn und Fortschritt werde eventuell auch die Hauptwallfahrtszeit betroffen sein.

Schließlich wurde von Rainer Kreis darauf hingewiesen, dass es für die Gemeindeteams keine starre Budgetierung geben werde. Anfallende Aktionen und daraus entstehende Ausgaben würden über entsprechende Kostenstellen gebucht und abgerechnet.

Des Weiteren informierte er darüber, dass die langjährige und verdiente Pfarrsekretärin Eleonore Klingenberger zum 31. Juli 2022 in den sogenannten „Un-Ruhestand“ gehen wird. Diese Arbeitsstelle wird Anfang des Jahres 2022 neu ausgeschrieben.