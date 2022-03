Transport in die Ukraine leistet Hilfe für Menschen in Not

Walldürn/Ludwigsburg. Der derzeitige Krieg in der Ukraine macht betroffen und geht vielen Menschen in Deutschland und in aller Welt sehr zu Herzen, und bei immer mehr Menschen besteht momentan der Wunsch, zu helfen. So gesehen und geschehen auch bei den Jungen Liberalen der FDP in Ludwigsburg, die spontan zu einer humanitären Hilfsaktion aufrief, die zu einem beeindruckenden Ergebnis führte. Darunter auch Spender beziehungsweise Helfer aus Walldürn und Umgebung (Jeanette Wöhl, die für die Vorbereitung der Lunchpakete und Brote verantwortlich zeichnete, der Einkaufsmarkt Edeka Tischer, der viele Süßigkeiten spendete, die Bäckerei Leiblein aus Walldürn mit einer großzügigen Brotspende, die Baulandapotheke mit einer Medikamentenspende sowie die SK Werbung GmbH aus Großheubach).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spontane Unterstützung fand diese Aktion auch bei der Firma Omnibus & Reisebüro Gehrig Touristik aus Walldürn und dessen Geschäftsführer Torsten Gehrig, als es darum ging, ein Transportunternehmen für einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze zu finden. Als Torsten Gehrig von seiner Verlobten Sabine M., die bei der Stadt Ludwigsburg beschäftigt ist und bei dieser Hilfsaktion als Kontaktperson fungierte, von dieser Spendenaktion erfuhr, erklärte er sich in Abstimmung mit seinem Vater Heinrich Gehrig spontan dazu bereit, einen Reisebus des Unternehmens kostenlos zur Verfügung zu stellen und zusammen mit dem Ehepaar Viktoria und Robert T. auch das Busfahrerteam für diesen Transport zu stellen und auf dem Rückweg 37 geflüchtete Frauen, Kinder und hilfsbedürftige Personen aus der Ukraine mit nach Deutschland mitzunehmen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Der mit der Aufschrift „Humamitarin Aid to Ukraine – give Peace a Chance“ versehene Bus startete mit den drei Fahrern und dem Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen Ludwigsburg, Andrey Belkin sowie mit dessen Stellvertreter Anton Bogachev an Bord auf die 800 Kilometer mit Zielort Zabkowice, der polni-schen-ukrainischen Grenzstadt. Dort wurden die Hilfsgüter von der dortigen Caritas mit einem Konvoi nach Lwiw in die Ukraine gebracht und an die dortige, notleidende Bevölkerung verteilt werden.

Weiter ging Fahrt in die 523 Kilometer entfernte Stadt Lubaczow im Südosten Polens, um dort 37 Kriegsflüchtlinge – darunter auch viele Frauen mit Kleinkindern im Alter von vier Wochen bis zwölf Jahren und zwei hilfsbedürftige ältere Männer – aufzunehmen, die dort in einem Auffanglager eine erste Zuflucht gefunden hatten und nun auf eine Weiterfahrt nach Deutschland in die Sicherheit des Westens warteten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Traurige Stimmung im Bus

Alle Flüchtlinge wirkten nach Auskunft von Torsten Gehrig nach ihrer Flucht aus der Ukraine sehr verängstigt und zum Teil auch, vor allem viele der Kinder an Bord, traumatisiert, und es herrschte die ganze Fahrt über eine sehr traurige Stimmung und eine große Niedergeschlagenheit im Bus. Viele Kinder weinten immer wieder, aber sie freuten sich auch für die von der Reiseleitung und dem Busfahrerteam im Verlauf der Fahrt im Bus ihnen ausgehändigten Stofftiere zum Kuscheln sowie über die an sie verteilten Malstifte und Malblätter sowie über die Verpflegung in Form von Lunchpaketen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Liberaler Stammtisch Wird die Wehrpflicht wieder kommen? Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Benefizkonzert in der Tauberphilharmonie Benefizkonzert in der Tauberphilharmonie: Spenden gehen an Kriegs-Betroffene Mehr erfahren

Glücklich bei Ankunft

Nach anstrengender rund 16-stündiger Fahrt und nach 1300 Fahrtkilometern kam man müde und erschöpft, aber wohlbehalten und überaus glücklich in Heidelberg an, wo sich dann zahlreiche Helfer um die Kriegsflüchtlinge kümmerten und für deren Versorgung und Unterbringung sorgten. Das Fazit von Torsten Gehrig nach der Rückkehr von dieser insgesamt 2756 Kilometer langen Reise: „Diese Fahrt mit allen unterwegs dabei wahrgenommenen Bildern und Eindrücken vor allem entlang der polnisch-ukrainischen Grenzen wird mir und meinen beiden Kollegen von Gehrig Touristik ewig in Erinnerung bleiben. Wir sind froh, mit der Fahrt wenigsten einen kleinen Beitrag zur Besserung der schwierigen Situation der Menschen in der Ukraine und für die 37 mitgenommenen Kriegsflüchtlinge geleistet zu haben.“ ds