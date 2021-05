Trainingscamp wegen Corona verschoben

Wettersdorf. Der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 veranstaltet zusammen mit dem SV Wettersdorf/ Glashofen ein Merck-Lilien-Fussballcamp auf dem Sportgelände in Glashofen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der weiterhin hohen Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis wird das Camp von Dienstag, 25., bis Donnerstag, 27 Mai, verschoben auf Dienstag, 7., bis Donnerstag, 9. September, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Im Mittelpunkt steht eine professionelle Betreuung für die Kinder. Es werden fast ausschließlich lizenzierte Trainer eingesetzt, die mehrere Jahre Erfahrung in der Trainingsarbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben. Beim Camp steht nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund. Den Kindern soll vielmehr Spaß an der Bewegung und am Fußball vermittelt werden. Dabei ist es zweitrangig, ob die interessierten Kinder schon im Verein Fußball spielen oder das erste Mal gegen den Ball treten wollen.

Anmelden können sich Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren. Alle bisherigen Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Es besteht auch die Möglichkeit einer Umbuchung beziehungsweise einer Stornierung, falls der neue Termin für die angemeldeten Teilnehmer nicht infrage kommt. Mehr Informationen unter www.sv98.de, Telefon 0151/12584832.