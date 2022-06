Training bringt Sicherheit

Amorbach. An einem Nachmittag fanden sich einige Lernwillige der 11. Jahrgangsstufe des KEG zusammen und folgten dem Vortrag von Roland Sack, Referent für Personalentwicklung bei der Firma OWA in Amorbach. Dieser hatte mit seiner PowerPoint-Präsentation das Ziel, den Jugendlichen anschaulich zu erklären, worauf es bei einem guten Vorstellungsgespräch ankommt.

Tipps und Hinweise wurden den Schülern am Theorietermin beigebracht und am Praxistermin, der zwei Wochen später stattfand, in einer Testsituation abgeprüft. So konnten einige Schüler im direkten Gespräch mit Personalmanager Roland Sack unter Beweis stellen, was sie zuvor gelernt haben.

Nach jedem der Schülerauftritte brachten sowohl die Klassenkameraden als auch der Experte die jeweilige Meinung ein und gaben Verbesserungsvorschläge ab. Wichtig ist vor allem, sich nicht schlechter zu verkaufen als man ist. Eines haben die Schüler der Q11 definitiv gelernt: Ein Vorstellungsgespräch ist nichts weiter als die reale Bestätigung des eigenen Bewerbungsschreibens und kein Grund zur Besorgnis.