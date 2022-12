Walldürn. Kann ein kleiner Selbstständiger auf dem freien Markt bestehen? Selbstverständlich! Schließlich ist er selbstregulierend und daher unbestechlich. Tüchtige werden von ihm belohnt, Untüchtige verschlungen.

Loblied auf den Kapitalismus

So stimmt der namenlose Drogist aus Egon Monks „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ sein unermüdliches Loblied auf die Heilsversprechen des Kapitalismus an. Genau das System, das ihn zusehends in die Knie zwingt. Intendant Carsten Ramm adaptiert Monks politisches Fernsehspiel aus den 70er Jahren für die Bühne.

In Walldürn zeigt die Badische Landesbühne „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ am Mittwoch, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür.

„‚Industrielandschaft mit Einzelhändlern’ ist ein wortgewaltiges Kammerspiel, das den Untertitel ‚Die Tragödie eines überflüssigen Menschen’ tragen könnte. Fünf Spieler befinden sich gemeinsam in einem Raum, um die Geschichte eines sozialen Abstiegs zu erzählen“, sagt Regisseur Carsten Ramm über das Stück.

„Die Geschichte von Egon Monk ist ein Blick in das Leben der Menschen, die auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind, denen langsam die Existenz unter den Füßen weggezogen wird, die sich vieles von dem, was bisher zu ihrem Leben gehörte, nicht mehr leisten können, die nicht begreifen können, warum es auch sie trifft, haben sie doch, anders als andere, immer alles richtig gemacht.“

Carsten Ramms Inszenierung stellt die Frage, welchen Stellenwert die Existenz des Einzelnen in den vorherrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt noch hat. Ist der Mensch nur eine Hilfskraft, die mit dem, was sie tut, vor allem daran arbeitet, sich selbst überflüssig zu machen? In Zeiten von Globalisierung, Wirtschaftskrise, Online-Riesen und der Misere der Selbstständigen ist „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ heute aktueller denn je.