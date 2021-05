Trafohaus gerät in Brand

Walldürn. Rund 60 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Brand eines Trafohäuschens in Walldürn. Am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einem Feuer in der Lanzsstraße aus.

AdUnit urban-intext1

Stromversorgung gekappt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Während der Löscharbeiten wurde die Stromversorgung des dortigen Industriegebiets teilweise vollständig gekappt, weshalb manche Unternehmen zeitweise ihre Arbeiten einstellen mussten. Die Brandursache war scheinbar ein technischer Defekt. Es entstand nur Sachschaden, es kam niemand zu Schaden.