Trafo für den „Heideblick“

Walldürn. In der unteren Hauptstraße und in der Miltenberger Straße in Walldürn sind zurzeit die Gehwege aufgegraben. Weil dort noch eine Freileitung ist, werde erdverkabelt, erklären die Stadtwerke Walldürn auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Zum „Heideblick“ hin, wo sich der Wohnmobil-Stellplatz befindet, werde in diesem Zug auch die Wasserleitung erneuert. Eine Trafo-Station für die 20-kV-Trasse werde dort ebenfalls errichtet, um in Zukunft für Elektrofahrzeuge gerüstet zu sein. Den Mehraufwand vom Asphalt zum Pflaster übernimmt die Stadt Walldürn. Bild: Daniela Käflein

