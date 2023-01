Traditioneller Start ins neue Vereinsjahr

Altheim. Nach zweijähriger Zwangspause startete der Schützenverein Altheim am Dreikönigstag wieder mit seinem traditionellen Pokalschießen ins neue Vereinsjahr . In zehn Wettbewerben maßen die Starter ihr schießsportliches Können unter der Leitung von Schützenmeister Bernd Neuberger und Schriftführer Willi Biemer. Der Siegerehrung schloss sich ein von Jeanette Wöhl und Elke Neuberger vorbereitetes Buffet an.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Beim Dreikönigspokal (4 Starter) siegte mit 121,5 Teiler Beate Müller vor Werner Müller mit 287,2 Teiler und Nicole Müller mit 290,6 Teiler. Den Ehrenpokal (11 Starter) errang mit 51,2 Teiler Willi Biemer vor Elke Neuberger mit 84,8 Teiler und Raimund Müller mit 116,7 Teiler. Beim Luftpistolen-Pokal (4 Starter) hatte mit Teiler 303,6 Werner Müller die ruhigste Hand und das sicherste Auge. Auf die Plätze kamen Meike Seitz mit 375,0 Teiler und Gerd Müller mit 503,9 Teiler. Den Glücksschuss-Pokal (11 Starter) errang Wilhelm Weber mit 33 Ringen vor Raimund Müller mit 31 Ringen und Isolde Adler mit 26 Ringen. Den Pokal Luftgewehr Auflage (6 Starter) gewann mit 3,0 Punkten Raimund Müller vor Wilhelm Weber mit 34,5 Punkten und Elke Neuberger mit 45,1 Punkten. Den Pokal Luftpistole Auflage (3 Starter) gewinnt mit 59,3 Punkten Wilhelm Weber und verwies Willi Biemer 249,3 Punkte und Bernd Neuberger 520,0 Punkte auf die Plätze. Mit 50 Ringen sicherte sich Nicole Müller den Damenpokal (4 Starterinnen) durch das höhere Gesamtergebnis vor Beate Müller 50 Ringe und Elke Neuberger 49 Ringe. Bei den drei im Jugendbereich ausgetragenen Pokalwettbewerben war jeweils Meike Seitz mit 108,6 Teiler, 47 Ringen und 365,8 Teiler erfolgreich. Zweiter wurde Johannes Müller mit 454,1 Teiler. 25 Ringen und 728,2 Teiler. bie