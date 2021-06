Tradition lebt wieder auf

Walldürn. Bei der Splash-Sommerparty am 9. Juli im Freibad soll auch eine legendäre Tradition wieder aufleben: Das Fischerstechen. Mit einem Schlauchboot unter den Füßen, einer gepolsterten Lanze in den Händen und viel Adrenalin im Blut, gehen die Kämpfer am 9. Juli in den Wettstreit.

AdUnit urban-intext1

Das Team besteht aus fünf Mitgliedern: vier Paddler und einem Stecher. Die Mitgliederzahl der Teams ist auf sechs Personen begrenzt (eine Ersatzperson). Stecher und Paddler können vor Beginn des Kampfs getauscht werden. Während des Kampfs ist kein Tausch erlaubt.

Lanzen im Einsatz

Das Fischerstechen beginnt um 18 Uhr. Einlass ins Freibad ist ab 17.30 Uhr möglich. Beide Schlauchboote befinden sich bereits im Wasser. Sie werden von je vier Paddlern gesteuert und fahren nach dem Start-Schuss aufeinander zu. Auf einem Podest am Bug des Bootes steht der Stecher mit einer drei Meter langen, schaumstoffgepolsterten Lanze. Die Stecher versuchen sich gegenseitig mit Hilfe der Lanze vom Boot zu stoßen. Sieger ist, wer länger auf dem Podest stehen bleibt. Je nach Anmeldungen kann es auch einen anderen Turniermodus geben. Die Ausrüstung (Boote, Lanze, Schwimmwesten) wird von der DLRG zur Verfügung gestellt.

Der Gewinner erhält einen Preis. Einen Zusatzpreis erhält das Team mit der schönsten Kostümierung (Zuschauer entscheiden). Ein Startgeld wird nicht erhoben. Der Eintritt des Teams zur Veranstaltung ist frei. Anmeldeschluss bis 2. Juli unter kreativteam@wallduern.de. Die Veranstaltung findet nur statt, wenn die Pandemievorgaben dies zulassen. Alle Informationen zur Veranstaltung und den dort geltenden Bestimmungen findet man unter www.wallduern.de/Splash im Internet.

AdUnit urban-intext2