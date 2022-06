Touren der Höhepunkt

Walldürn. Die Jahreshauptversammlung des Motorradclubs „Hot Wheels“ Walldürn fand im MC-Clubheim statt.

Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Gerd Hauk ließ dieser in seinem Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstandes die Aktivitäten des zurückliegenden Vereinsjahres 2021 noch einmal kurz Revue passieren. Als Veranstaltungshighlights dieses Vereinsjahres 2021 nannte er die Vatertagstour, die fünftägige MC-Motorradtour durch Niederösterreich im Monat Juni, die Jahreshauptversammlung oder die viertägige Motorradtour ins Sauerland.

Mitglieder geehrt

Diesem Jahresbericht folgte der Kassenbericht von Schatzmeister Jan Reinhard, dem im Anschluss daran die beiden Kassenrevisoren Markus Frei und Rainer Schneider eine einwandfreie Kassenführung bestätigten und denn auch dessen Entlastung sowie des Vorstands beantragten, die einstimmig erfolgte.

Die Vorstandsteammitglieder Siegfried Reinhard und Gerd Hauk ehrten langjährige Clubmitglieder: Joachim Baum für 25-jährige Clubmitgliedschaft sowie Hubertus Gaukel für 30-jährige Clubmitgliedschaft. Zum Abschluss hielt Siegfried Reinhard dann noch einen Ausblick auf geplante Termine in 2022: Geplant sind am 2. Juli ein Arbeitseinsatz am Clubheim verbunden mit einem abschließenden gemeinsamen Grillabend, am 30. Juli die Durchführung der traditionellen „BüXenparty“ sowie am 8. Oktober eine Brauereibesichtigung bei der Brauerei Spall in Ballenberg. ds