Tour um den Spessart

Walldürn. Getreu dem Motto „Lerne deine Heimat kennen“ unternahm die Radsportgruppe des Turnvereins Walldürn eine Dreitagesfahrt mit den Fahrrädern um den Spessart. Im vergangenen Jahr gab es eine Rundtour um den Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tour begann mit eigentlich erwünschten Regenschauern, insgesamt waren die erlebnisreichen Tage recht sonnenreich. Über die Walldürner Höhe führte der Weg am ersten Tag ins Erfa-Tal und über Neunkirchen und Boxtal an den Main. In Wertheim wurde der Löwen-Biergarten genossen.

Abwege und Irrwege

Zu einer ordentlichen Radtour gehören auch Abwege und Irrwege, welche sich besonders in Gedächtnis prägen. Marktheidenfeld lockte mit einem Eiscafé, bevor die Gruppe am Abend auf der Burg Rothenfels landete. Die Burganlagen sind sehr beeindruckend und bieten eine wunderbare Aussicht über das Tal im Mainviereck.

Am Fluss entlang über Neustadt am Main mit der sehenswerten Kirche und über die bekannte Stadt Lohr ging es nach Frammersbach und nach Mespelbrunn. Auf dem Weg wurde auf einem Bergsattel die Sühnekreuzkapelle angesteuert. Den zweiten Abend verbrachte die Gruppe im gastfreundlichen Landhotel in Mespelbrunn.

Sehenswertes Wasserschloss

Der erste Anlaufpunkt am nächsten Morgen war der Höhepunkt im Spessart: das Wasserschloss Mespelbrunn. Von den Gebirgshöhen fuhren die Radler hinunter an den Main nach Sulzbach. Am Mainradweg ist das Radfahren ein pures Vergnügen. In einer Häcker-Wirtschaft in Großheubach wurde Resümee gezogen: Die Teilnehmer bedankten sich bei Aktiven der Sportgruppe und drückten die Hoffnung aus, dass dies nicht die letzte große Tour sein sollte. Und so gelangte die Sportgruppe auf altbekannten Wegen wieder nach Walldürn zurück.

Auch wenn alle Radfahrer ein Pedelec benutzten, so war die Strecke mit circa 230 Kilometern und 1800 Höhenmetern doch eine sportliche Herausforderung.

Am dritten Abend kamen die TV-Radler froh und wohlbehalten am Heimatort an.