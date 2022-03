Tour führte an den Bunkern vorbei

Walldürn. In Abänderung des Wanderplanes hat der Odenwaldklub Walldürn coronabedingt am letzten Sonntag eine örtliche Ersatzwanderung in freier Natur durchgeführt.

Gemeinsamer Start war am Limesparkplatz. Vom Treffpunkt ging es durch den Wald im Gewann „Am Höpfinger Weg“ und „Stockschlag“ zum Lochbach. Danach weiter zur Kneipp-Tretanlage. Dort trennten sich die Gruppe.

Die Tour 1 führte quer durch das ehemalige Flugplatzgelände zum Schlempertshof. Dort wurde der frühere Bestand mit heutigen Veränderungen erläutert. Anhand der aufgestellten Hinweisschilder mit Fotos konnte dies nachvollzogen werden. Nach einem Aufenthalt in der Friedenskapelle und an dem Kriegerdenkmal ging es an den Bunkern vorbei zum Ausgangspunkt. Die gesamte Strecke betrug circa zehn Kilometer.

Die Gruppe 2 lief am Reiterhof Konrad die kurze Steigung hoch nach Walldürn zurück. Die Strecke betrug circa sechs Kilometer.

Wanderwart Ralf Englert dankte abschließend im Namen des Odenwaldklubs Walldürn den Wanderführern Edgar Müssig und Helmut Dollinger für die Durchführung der schönen und interessanten Wanderungen.