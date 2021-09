Torschuss und Dribbling auf dem Plan

Glashofen. Nachdem durch die Corona-Pandemie das Camp zweimal abgesagt werden musste, konnte der SV Wettersdorf-Glashofen in Kooperation mit Darmstadt 98 das „Lilien-Fußball-Camp“ wieder durchführen.

Teilnehmerzahl verdoppelt

Hierzu reisten fünf Trainer von Darmstadt 98 zu Beginn des Trainingscamps beim SV auf dem Sportgelände an. Dieses Jahr nahmen 40 Kinder beim Camp teil, was eine Verdoppelung der Anzahl der Teilnehmer zum letzten Camp entspricht. Beginn ist wie traditionell mit Ausgabe des Trikotsatzes von Darmstadt 98 an die Kinder. Nachdem alle Jungen und Mädchen sich im neuen Dress präsentierten, ging es mit der ersten Trainingseinheit los.

Alters- beziehungsweise leistungsabhängig wurden die Kinder in vier Gruppen aufgeteilt. Ballgewöhnung und Dribbling standen am Mittwochvormittag auf dem Programm. Nach dem Mittagessen stand die zweite Trainingseinheit mit diversen Torschussübungen auf dem Programm. Ein Abschlussspiel beendete den ersten Camp-Tag.

Am Donnerstag meldeten sich alle Kinder fit und erholt zum zweiten Tag zurück. Auf dem Plan stand Stationstraining. Morgens beziehungsweise mittags gab es jeweils drei Stationen, welche circa 30 Minuten dauerten. Morgens waren es die Stationen Kopfball, Koordination und Dribbling. Mittags standen die Stationen Zweikampf, Spielstation und Torschuss an. Das Wetter meinte es dieses Jahr besonders gut mit den Kindern, denn die Sonne strahlte über dem Trainingslager. Im ersten Abschnitt des Tages absolvierten die Kinder das DFB Fußball-Sportabzeichen. Im zweiten Teil des Tages fand das Lilien-Fußballturnier statt, an dem mit jedem Spiel des Turniers die Mannschaften neu zusammengestellt wurden. Am Ende fand die Siegerehrung sowie die Übergabe der Fußballsportabzeichen in Gold, Silber und Bronze statt.

Tobias Weinlein bedankte sich beim Trainerteam unter der Leitung von Falk Lenhard. Für die erbrachten Leistungen beim Abschlussturnier gab es für die Besten kleine Präsente. Somit ging ein erfolgreiches Fußballcamp zu Ende.