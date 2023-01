Tollitäten im Amt

Schneeberg. Die Marktgemeinde Schneeberg wird seit dem Wochenende von den neuen Tollitäten Prinzessin Kathleen I. (Kathleen Riedel) und Prinz Ralf II. (Ralf Blaser) regiert. Beide lernten sich vor einigen Jahren auf der Prunksitzung in Kleinheubach kennen und sind somit als echtes Faschelnachtspaar für diesen Job prädestiniert. Prinz Ralf ist ein waschechter Schneeberger der seit Kindesbeinen an bei der Feuerwehr und den Krabbe aktiv ist. Prinzessin Kathleen kommt aus dem hessischen Lützelbach und hat bereits Fastnachtserfahrung in Breitenbrunn gesammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterstützt werden sie vom Kinderprinzenpaar Carlotta I. (Carlotta Erbacher) und Lennart I. (Lennart Schwartz) Dass der Empfang der Prinzenpaare ein fester Bestandteil im Schneeberger Vereinsgeschehen ist, zeigten wieder die zahlreichen Fastnachtsbegeisterten, die sich am Schneeberger Meilenstein zum Empfang der närrischen Hoheiten eingefunden hatten. Mit der Blasmusik unter Leitung von Berthold Blatz vorweg zog der gesamte närrische Tross samt Narrenadel durch die Ortsstraßen zur Turnhalle. Zuvor veranstalteten die Schneeberger Faschelnachtsausgräber an der Spitze mit Johannes Bäuerlein wieder ein prächtiges Spektakel, bis endlich die Schneeberger „Faschelnacht“ in Otte-Scheune gefunden wurde.

Präsident David Wolfstätter konnte Narren-Abordnungen aus Amorbach, Bürgstadt, Höpfingen, Kirchzell, Rüdenau, Großheubach, Glashofen, Kleinheubach, Vielbrunn, Walldürn und Weilbach begrüßen. Die Grüße des Marktgemeinderates überbrachte Bürgermeister Kurt Repp. Nun kann in Schneeberge die fünfte Jahreszeit beginnen, in der es an Humor und Fröhlichkeit nicht mangeln solle, so Repp. Er gratulierte den Prinzenpaaren und wünschte viel Freude und Spaß für die kommenden närrischen Wochen. Tha