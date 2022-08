Toller Auftritt des Polizei-Orchesters

Miltenberg. Zur Tradition der hiesigen Michels-Mess’ gehört ein Konzert – nicht auf dem Festgelände, sondern auf dem historischen, wohl schönsten Platz der unterfränkischen Kreisstadt – am sogenannten Schnatterloch. Ein Gastspiel gab das Landespolizeiorchester Polizei Hessen. Auf das hölzerne Bühnen-Podium mit regengeschütztem Pavillon hatte die Stadt als Veranstalter in Anbetracht der warmen Witterung und pandemiebedingt bewusst ganz und gar verzichtet. Spontan bediente man sich für die hessischen Musikerinnen und Musiker eigener und geliehener Bestuhlung zweier Cafés aus der Nachbarschaft. Viel Platz und eine verbesserte Akustik gab es für die interessierten Konzert-Gäste ringsum.

Verbundenheit betont

Bürgermeister Bernd Kahlert freute sich über die musikalische Präsenz aus dem Nachbar-Bundesland. Bewusst knüpfte er an die vorhandene Verbundenheit der Messe-Besucher aus dem Dreiländereck an. Er erinnerte auch an die Tradition, die die Stadt am Main seit dem Mittelalter zum Schnittpunkt und zur Haltestation mehrerer Handelsstraßen auf dem Weg zu größeren Städten wie Frankfurt, Aachen, Würzburg, Nürnberg oder Regensburg werden ließ.

Nicht auf mittelalterlichen Straßen, wo auch Könige von Böhmen in deutsche Städte reisten und nicht auf dem Wasser-Weg, sondern per Bus war das Landespolizeiorchester Polizei Hessen zum eineinhalbstündigen Konzert in der fränkischen Stadt angekommen.

Sie ernteten viel Beifall mit klassischen und modernen Melodien und zogen alle Register ihres Könnens. Auf ihrem Programm standen unter anderem Medleys, Märsche, Musical-Stücke - allesamt temperamentvolle Klang-Beiträge, bekannte Ohrwürmer mit nachhaltiger Wirkung, beispielsweise der Paso Doble, der ein Zuhörerpaar sogar zum Mittanzen animierte.

Bekanntlich versteht man unter diesem lateinamerikanischen Tanz, der im 19. Jahrhundert in Spanien entstand eine tänzerische Interpretation des Stierkampfes. Der Herr tanzt den Torero, die Dame stellt das rote Tuch (Muleta oder Capa genannt), eine Flamenco-Tänzerin oder den Schatten des Toreros dar. Wörtlich heißt Paso Doble „Doppelschritt“. Es ist ein einfacher spanischer beziehungsweise südfranzösischer Paartanz mit einem einfachen Schrittmaterial auf Marschmusik. Die Musik selbst wird im Zweiviertel-Takt gespielt. Das Tempo beträgt bis zu 62 Takte pro Minute.

Humorvoll geleitete die Moderatorin und Oboistin Julia Büttner durch das kurzweilige Konzert. Die musikalische Leitung hatte Laszlo Szabo, der ein exzellentes Programm zusammengestellt hatte.

Das vor fast siebzig Jahren gegründete Landespolizeiorchester gilt als das einzige, professionelle Blasorchester der Hessischen Polizei und des Landes Hessen, das neben repräsentativen und hoheitlichen Aufgaben auch unschätzbare Dienste für die bürgernahe Imagepflege und die Nachwuchswerbung der Polizei leistet.

Konzerte und Wohltätigkeitsveranstaltungen in ganz Hessen und in anderen Bundesländern sowie Fernseh- und Rundfunk-Produktionen gehören ebenfalls zum Tätigkeitsbereich dieser talentierten Musikerinnen und Musiker. Das Orchester besteht aus Akteuren mit angeschlossenem Musikstudium, deren instrumentale Vielseitigkeit sich auch in den umfangreichen Besetzungsmöglichkeiten widerspiegelt.

Neben dem großen Blasorchester, das in Miltenberg zugegen war, gibt es auch eine Big Band sowie eine Combo, außerdem verschiedene Kammermusik-Besetzungen, ferner eine volkstümliche Gruppe.

Besonderes Klangerlebnis

Fazit: Das Marktplatz-Konzert war ein besonderes Klangerlebnis, an das sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sicherlich gerne erinnern dürften.

Es war ein Hörgenuss erster Güte mit einem hochkarätigen Ensemble. Die gut gelaunten Profimusiker bewiesen, wie weit gefächert ihr Repertoire ist.