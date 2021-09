Titelträger auf dem Grün wurden ausgespielt

Neusass. Die 33. Clubmeisterschaften des Golf Club Glashofen-Neusaß wurden – bei besten äußeren Bedingungen- wieder traditionell im Zählspielmodus ausgetragen. Die Herren hatten an den beiden Turniertagen drei Runden über 18 Löcher zu absolvieren, während die weiteren Bewerbergruppen jeweils zwei Runden spielten.

Tizian Busch spielte mit 70 Schlägen (3 unter Par) eine herausragende 1. Runde und konnte sich mit sechs Schlägen Vorsprung an die Spitze setzen. Auf Rang 2 folgte Maximilian Hebenstreit mit 76 Schlägen. In der zweiten Runde des Tages spielte T. Busch erneut ausgezeichnetes Golf und konnte am Ende 71 Schläge (2 unter Par) auf seiner Zählkarte notieren.

Damit konnte er seinen Vorsprung auf zwölf Schläge vor Christian Edelmann ausbauen. Der Titelverteidiger hatte sich im zweiten Durchgang mit einer glänzenden Par-Runde (73 Schläge) auf Platz zwei gespielt. Am Sonntag konnte Tizian Busch mit 77 Schlägen zwar nicht ganz an die Leistungen des Vortags anknüpfen, sicherte sich jedoch mit Runden von 70+71+77 und einem herausragenden Gesamtergebnis von 218 Schlägen (1 unter Par nach 3 Runden) souverän seinen 1. Clubmeistertitel nach der Vizemeisterschaft 2019.

Christian Edelmann hatte sich mit einer bärenstarken 3. Runde von 71 Schlägen (2unter Par) noch einmal bis auf 6 Schläge an T. Busch herangekämpft. Er sicherte sich die Vizeclubmeisterschaft mit Runden von 80+73+71 und insgesamt 224 Schlägen.

Bei den Damen setzten sich nach der Samstagsrunde mit Alexandra Fili und Barbara Kuhn, mit jeweils 86 Schlägen, zwei Spielerinnen schlaggleich an die Spitze und einiges deutete einen spannenden Zweikampf hin. In der zweiten Runde spielte Barbara Kuhn eine 88 und konnte sich mit Runden von 86+88 = 174 Schläge, den Clubmeistertitel der Damen sichern. Die Vizemeisterschaft ging an Alexandra Fili, die sich mit 86+95 = 181 Schlägen geschlagen geben musste.

Die Senioren stellten mit 24 Teilnehmern die größte Bewerbergruppe und Favorit Uli Hebenstreit übernahm mit einer sehr guten Auftaktrunde von 78 Schlägen die Führung. Mit sechs Schlägen Rückstand folgte Armin Edelmann auf Platz zwei. In der zweiten Runde gelang U. Hebenstreit mit einer 88 zwar nicht das beste Tagesergebnis, aber mit Runden von 78+88 und insgesamt 166 Schlägen, konnte er seinen Titel letztlich ungefährdet verteidigen.

Er holte damit seinen insgesamt 11. Seniorenmeistertitel und den 5. Titel in Folge. Vizemeister wurde bei den Meisterschaften Dr. Michael Wenzel mit 172 Schlägen (88+84 = 172), der die beste Runde des zweiten Tages gespielt hatte.

In der Seniorinnenkonkurrenz konnte Sandra Willmann mit Runden von (89+90) und einem Gesamtergebnis von 179 Schlägen einen Start-Ziel-Sieg landen und damit ihre erste Meisterschaft bei den Seniorinnen einfahren. Vizeclubmeisterin der Seniorinnen wurde Renate Ballweg mit Runden von 94+82 und insgesamt 186 Schlägen.

Jugendclubmeister wurde Tyler Schad, der sich mit einer Runde von 91 Schlägen bereits am ersten Tag deutlich absetzen konnte. Mit einer 95 am zweiten Tag, gelang es ihm seinen Titel souverän zu verteidigen. Cedric Meier durfte sich über die Vizemeisterschaft bei den Jugendlichen freuen. Die Clubmeister und Vizeclubmeister 2021 des Golf Club Glashofen-Neusaß.

Herren: 1. Tizian Busch (70+71+77 = 218); 2. Christian Edelmann (80+73+71 = 224).

Damen: 1. Barbara Kuhn (86+88 = 174); 2. Alexandra Fili (86+95 = 181).

Senioren: 1. Ulrich Hebenstreit (78+88 = 166); 2. Dr. Michael Wenzel (88+84 = 172).

Seniorinnen: 1. Sandra Willmann (89+90 = 179); 2. Renate Ballweg (94+92 = 186).

Jugend: 1. Tyler Schad (91+95 = 186); 2. Cedric Meier.