Walldürn. Eine Voraussetzung für die Gründung eines erfolgreichen Unternehmens ist – neben einer guten Idee – die sorgfältige Vorbereitung. Um angehende Gründer auf ihren ersten Schritt in die angestrebte Selbstständigkeit vorzubereiten, bietet das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar regelmäßig eine „Basisinformation Existenzgründung“ im Neckar-Odenwald-Kreis an. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 17. März, um 16. 30 Uhr im Rathaus in Walldürn, Hauptstraße 27, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

IHK-Unternehmensförderin Cathleen Göthel gibt praktische Tipps zur Neugründung von Unternehmen, insbesondere im ländlichen Raum. Welche persönlichen Voraussetzungen sind (eher) hilfreich? Was ist mein Produkt? Was kann es besser? Wer soll es kaufen? Wie sieht ein Businessplan (typischerweise) aus? Welche Planungsrechnungen werden benötigt? Wie sehen diese aus?

Fragen rund um den Wirtschaftsstandort beantwortet Meikel Dörr, Wirtschaftsförderer für den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Förderprogramm, von dem oft auch Gründerinnen und Gründer im ländlichen Raum profitieren können, ist „Leader“. Wie dieses Programm funktioniert und wie Zuschüsse beantragt werden können, wird kurz erläutert. Im Anschluss können individuelle Fragen gestellt werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Sofern die Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt, findet sie in Präsenz statt. Falls nicht, wird die Veranstaltung stattdessen virtuell abgehalten. Die Teilnehmer werden darüber (kurzfristig) per E-Mail informiert.