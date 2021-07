Thomas Geier Vorsitzender

Karlsruhe/Hornbach. Thomas Geier aus Hornbach ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der ZG Raiffeisen eG. Er tritt die Nachfolge von Karl Rombach an, dessen Aufsichtsratsmandat aus Altergründen endet.

Das Gremium hat mit seinem langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden einen Finanzexperten mit landwirtschaftlichen Wurzeln an seine Spitze gewählt. Geier ist Vorstandsmitglied der Volksbank Krai-chgau, dem Aufsichtsrat der ZG Raiffeisen-Gremien gehört er seit 1999 an. „Ich freue mich, die weitere Entwicklung der ZG Raiffeisen mit ihren vielfältigen Aktivitäten begleiten zu dürfen. Gerade in der aktuellen Zeit größter Herausforderungen mit Pandemie und gesellschaftlichen Umbrüchen hat unsere Genossenschaft dank ihrer tiefen regionalen Verwurzelung großes Potenzial, aber auch Verantwortung für ihre Mitglieder und Kunden“, so der neue Aufsichtsratsvorsitzende. Wichtig hierbei seien wirtschaftliche Stabilität, eine mitarbeiterfokussierte Unternehmenskultur und eine nachhaltig digitale Wertentwicklung. Die Vorstände der ZG Raiffeisen, Lukas Roßhart und Dr. Holger Löbbert, begrüßen die Wahl Geiers. „Wir können die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat fortsetzen und begonnene richtungsweisende strategische Projekte und Prozesse weiterführen.“