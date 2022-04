Theorie und Praxis in Walldürn und Mosbach

Walldürn/Mosbach. Im März fand der Jugendgruppenleiterlehrgang der Jugendfeuerwehr Neckar-Odenwald-Kreis statt – bereits zum dritten Mal unter Corona-Bedingungen.

Mit 13 Teilnehmern wurden an zwei Tagen in Walldürn im „Haus der offenen Tür“ und zum Abschluss im Feuerwehrhaus in Mosbach der erste Lehrgang seit über 20 Jahren nur mit männlichen Teilnehmern durchgeführt. Da der Lehrgang unter 3G-Bedingungen durchgeführt wurde, musste corona-bedingt von einigen liebgewonnen Traditionen Abstand genommen worden. Gerade Spiele waren schlichtweg nicht machbar.

Urkunden übergeben

Nichtsdestotrotz wurden alle Themen, die für eine qualifizierte Ausbildung nach JuLeiCa-Standard (JugendLeiterCard) nötig sind, vom Ausbilderteam – bestehend aus Nikolaus Klasan, Pamela Hollerbach und Jürgen Miko – behandelt. Beginnend mit der Struktur der Organisation, über Didaktik und Pädagogik bis hin zu Projektmanagement und Gruppenprozessen. Bei der Urkundenübergabe dankte der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe Teilnehmern und Ausbildern.

Kreisjugendfeuerwehrwartin Pamela Hollerbach zeigte sich erfreut über das gute Feedback, das von allen Beteiligten kam. Sie lud alle ein, auch weiterhin von den Fortbildungsangeboten der Jugendfeuerwehr Gebrauch zu machen. Sie gratulierte allen Teilnehmern und freute sich auf eine weitere Zusammenarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis.

Den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben: Marcus Papelitzky (Allfeld), Patrick Bopp (Katzental), Jonathan Kaiser (Höpfingen), Justin Pinz (Neckargerach), Aaron Schmitt (Nüstenbach) Jasen Berg, Andreas Drotleff und Patrick Spröhnle (alle Mosbach), Roman Markus und Benedikt Kobold (beide Glashofen), Tom Morschheuser, Domenik Schmitt und Lars Schmitt (alle Altheim).