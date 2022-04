Termine sind am 24. April und 1. Mai

Walldürn. Folgende Kinder feiern die Kommunion.

Kommunionkinder Walldürn am 24. April um 10 Uhr in der Basilika und der Kirche St. Marien in Walldürn: Adriano Arcaná, Lina Ballweg, Finn Baumbusch, Lisa Bechtold, Tilda Berberich, Rufus Beyersdorfer, Lara Elert, Ziva Folhoffer, Malte Garic, Ben Geier, Finn Günther, Abbey Hämmerle, Leni Hasenstab, Jonas Hauk, Latika Hellinger, Lian Höring, Moritz Höring, Pia Koch, Artur Liss, Jeremy Nolle, Treasure Oludipe, Julina Pflüger, Yannik Richter, Valentin Schler, Adrian Schneider, Luisa Schork, Konstantin Siebert, Lea-Nele Thoma, Nico Trunk, Leon Unterburger, Aliz Varga, Frieda Weckbach, Emilia Wöhl.

Kommunionkinder Glashofen / Hornbach / Rippberg am 24. April um 10 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Rippberg: Anni Bundschuh, Ida Heller, Lenny Hofmann, Lukas Kern, Leandro Krill, Kristin Morrill, Katharina Peper, Ellen Stich, Louis Stich, Bennet Weismann, Corin Werner, Leandra-Tia Werner, Florian Zeitler.

Kommunionkinder Altheim am 1. Mai um 10 Uhr in der Kirche St. Valentin in Altheim: Zoe Dreisigacker, Maximilian Lauer, Lukas Weinlein.