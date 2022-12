Termine laden zum Mitmachen ein

Rippberg/Hornbach. Im Nachgang der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informierte die Ortschaftsverwaltung Rippberg-Hornbach die Bevölkerung zu aktuellen Erfordernissen und anstehenden Terminen. So weist sie Grundstückseigentümer auf ihre Verpflichtung hin, ihre Grundstücksgrenzen einzuhalten. Über diese Grenzen in den öffentlichen Straßenraum hinein ragendes Zweig- und Astwerk muss demnach zurückgeschnitten werden. Damit wird die Beeinträchtigung von Fußgängern beziehungsweise des Straßenverkehrs verhindert.

Desgleichen ist während der Frostperiode die Streupflichtsatzung der Stadt Walldürn einzuhalten. Die Satzung kann bei der Ortschaftsverwaltung eingesehen bezeihungsweise dort ausgehändigt werden.

Konkret bedeutet das: Gehwege beziehungsweise ein Meter Fahrbahnrand müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Diese Verpflichtung endet jeweils um 21 Uhr. „Insbesondere bitten wir Halter von Fahrzeugen darum, diese so abzustellen, dass für Räum- und Streufahrzeuge ungehinderte Durchfahrtmöglichkeiten bestehen bleiben“, so Ortsvorsteher Wolfgang Stich.

Zugleich informierte er auf der Sitzung über anstehende Termine in Rippberg: Bis 5. Januar ist die Ortschaftsverwaltung Rippberg nicht besetzt. Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind vom 27. Dezember bis 5. Januar geschlossen. In dringenden standesamtlichen Notfällen aber (etwa bei Sterbefällen), seit das Standesamt außerhalb der Feiertage von täglich 10 bis 11 Uhr unter Telefon 06282/67140 zu erreichen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur urkundlichen Ersterwähnung Rippbergs vor 825 Jahren, führt der SV Rippberg eine Winterwanderung durch. Sie beginnt am Donnerstag, 29. Dezember, um 13.30 Uhr am Clubheim und dauert rund eine Stunde. Im Anschluss daran findet ein bewirtetes Beisammensein im Clubheim statt.

Offener Abend

Der Jahresabschlussgottesdienst an Silvester, 31. Dezember feiert die Gemeinde um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian. Unter dem Motto „Tschüss, 2022 – hallo, 2023!“ findet am selben Tag und ab 21 Uhr anlässlich des Jahreswechsels ein offener Abend für alle Generationen in der Sporthalle Rippberg statt. Gereicht werden Fingerfood und Getränke. Für die Aufbauarbeiten zu dieser Veranstaltung bittet Ortsvorsteher Stich um helfende Hände am 28. Dezember ab 10 Uhr. Desgleichen um Mithilfe beim Ausschank während der Feier.

Die Jugendabteilung des SV Rippberg sammelt am Samstag, 21. Januar, die abgezierten Weihnachtsbäume ein. Die Haushalte sollen die Bäume bereits am Freitag sichtbar zu platzieren. Die Jugendlichen freuen sich bei Abholung über eine Spende für ihre Kasse.

Ein Frühjahrs-Höhepunkt ist schon jetzt für den März kommenden Jahres geplant: Am Sonntag, 5. März, um 14 Uhr, gibt es in der Sporthalle bei Kaffee und Kuchen einen Vortrag voller Anekdoten und Erinnerungen rund um die Zeit des Tourismus der 1960-er und 70-er Jahre im Staatlich anerkannten Erholungsort Rippberg.

So liegen hierzu beispielsweise alte Postkarten vor, die damalige Gäste verschickt und darauf über den Ort Rippberg erzählt haben. Der vollständige Veranstaltungskalender 2023 für Rippberg-Hornbach wurde haushaltsabdeckend verteilt und ist darüber hinaus während der Öffnungszeiten bei der Ortschaftsverwaltung erhältlich. ek