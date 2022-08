Teilnehmer zeigten handwerkliches Geschick

Walldürn. „Werken mit Hammer und Nägeln“ hieß es bei dem im Rahmen der diesjährigen „Walldürner Ferientage 2022 stattgefundenen zweistündigen Ferienprogrammpunktbeitrag der Evangelischen Kirchengemeinde Walldürn. Im Mittelpunkt stand dabei nach der Begrüßung durch Waltraud Kreß, die Ehefrau des Evangelischen Gemeindepfarrers Karl Kreß, nach einem gemeinsamen Start mit kleinen Kennenlern-Spielen und einer kurzen Einführung ins Nageln mit einem Hammer die Anfertigung eines kleinen eigenen Werk- und Kunststückes, wobei die 15 teilnehmenden Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren hierbei auf vorherige Intention des Kinder- und Jugend-Mitarbeitertreffs (KiJuMaT) der Evangelischen Kirchengemeinde hin zusammen mit den acht erwachsenen und jugendlichen Betreuern Waltraud Kress, Olga Barabas, Felix Bosan, Oliver Elbert, Christian Riehl, Lara Pigorsch, Michel Pigorsch und Marina Schäfer aus einer Vielzahl von Gestaltungsvorschlägen das für jeden Einzelnen Interessanteste auswählen konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausgewählt wurden hierbei von den Kindern und Jugendlichen auf DIN-A-4 Blättern als Anregung und Vorlage vorliegende Themen-Motive wie ein Herz, eine Eule, eine Vase mit buntem Blumenstrauß, ein blühender Kaktus, eine Blumenblüte, eine Katze, ein Schmetterling, ein Delfin, Schiffe, ein Käfer oder ein Smiley.

Mit dieser Bildvorlage galt es dann zunächst, auf einer zuvor schon vorgefertigten Holzscheibe die Umrisse des jeweiligen Bildmotivs mittels Nägeln die Umrisse des eigenen Werkstücks zu fertigen und dieses danach dann mit Hilfe von bunten Schnüren und Baststreifen farblich auszugestalten. Ein Unterfangen, das allen Teilnehmern viel handwerkliches Geschick und natürlich auch viel Ideen- und Einfallsreichtum, sowie des Weiteren oft auch viel Geduld vor allem beim Hämmern und präzisen Einschlagen der Nägel abverlangte. Erfreulich, dass am Ende alle Werkstücke bestens gelangen und so zu einem tollen Erfolgserlebnis wurden, und dass jeder sein kleines Kunstwerk voller Stolz mit nach Hause nehmen konnte. Die feststellbare Begeisterung vonseiten der Betreuer am Ende zeigte den beteiligten Kindern und Jugendlichen, dass sie ihre Sache gut gemacht hatten und deren anerkennenden Beifall auch wahrlich verdient hatten. ds