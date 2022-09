Walldürn. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro waren die Folgen eines Unfalls am Dienstagmorgen in der Sandgasse in Walldürn. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Roller die Sandgasse in Richtung Schmalgasse. An einer Kreuzung übersah der Jugendliche vermutlich den von rechts kommenden Skoda eines 58-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Teenager leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

