Talentshow: Bewerbung bis 15. März

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis. Die Kriterien für die Bewerbung an der Talentshow von Arian Golic haben sich geändert. Das hat der ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei einer Informationsveranstaltung im Walldürner Kino am Donnerstag bekanntgegeben.

Mindestalter 16 Jahre

So hat er das Mindestalter der Teilnehmer von 18 auf 16 Jahre gesenkt. Außerdem hat er den Einsendeschluss von Bewerbungsvideos von 1. auf den 15. März verschoben. Teilnehmen können unter anderem Musiker, Bühnentechniker, Texter, Background-Tänzer und Maskenbildner.

Im zweiten Schritt sollen am 8. April in der Stadthalle Buchen ein Kennenlernen der Teilnehmer und ein Casting stattfinden. Die Teilnehmer an dem Casting werden anschließend für einen Monat einen Mentor erhalten.

Prominente Mentorinnen

Die Mentoren haben alle an Arians DSDS-Staffel teilgenommen, darunter die Finalistinnen Melissa Mantzoukis und Amber van den Elzen. Nach dem Casting wird im April und Mai gemeinsam geprobt. Dabei besteht die Möglichkeit, im Duett oder als Gruppe – eventuell auch mit Arian, Melissa oder Amber – zu singen. Der letzte Schritt ist das große Finale, welches die Talentshow bildet. Diese öffentliche Veranstaltung findet am 20. Mai im Elzpark Mosbach im Freien statt. Der Kartenvorverkauf dafür beginnt in den nächsten vierzehn Tagen. Das Talentscouting wird unter anderem vom Neckar-Odenwald-Kreis und den Städten Buchen und Mosbach unterstützt. nt