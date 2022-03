Super Stimmung bei der Walldürner „Faschenaachtsparty”

Walldürn. Die Corona-Pandemie machte den Narren in Walldürn und somit auch der FG „Fideler Aff“ Walldürn wie auch den vielen anderen Narren in der Region nun schon im zweiten Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung. So mussten auch in der aktuellen Fastnachtskampagne 2021/2022 von Seiten der „Dürmer Fidelen Affen“ corona-bedingt alle Prunksitzungen in der Nibelungenhalle sowie der traditionelle „Grooße Dürmer Faschenaachtsumzch“ durch die närrisch dekorierten und geschmückten Straßen der Kernstadt abgesagt werden.

© Bernd Stieglmeier

Doch so ganz so ohne Feiern ging es dann doch nicht, wie am Sonntagnachmittag die von der FG „Fideler Aff“ bei strahlendem Sonnenschein und dennoch sehr kühlen und dank Ostwind nahezu winterlichen Temperaturen auf dem Schlossplatz von 14 bis 19 Uhr im Rahmen der derzeitigen 2 G-Regelungen veranstaltete und mit großem Erfolg durchgeführte „Dürmer Faschenaachtsparty“ zeigte. Sie wurde vonseiten der feierfreudigen närrischen Bevölkerung sehr gut frequentiert.

Mittels Einlasskontrolle durch die FG war hierbei jederzeit gewährleistet, dass die vorgegebene maximale Teilnehmerzahl von 200 Personen nicht überschritten wurde. Den ganzen Sonntagnachmittag herrschte stets eine „Super-Stimmung“ bei den nahezu vollzählig närrisch kostümierten „Faschnaachtsparty-Besuchern“, wozu in erster Linie natürlich auch immer wieder DJ Crazy mit seinem musikalisch-närrischen Sound-Unterhaltungsprogramm beitrug.

Für das leibliche Wohl bei dieser „Faschenaachtsparty mit Kostümierung uff´m Dürmer Schlossplatz“ sorgten einmal mehr in gewohnt bewährter Weise zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer der FG. ds