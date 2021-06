Streit am Bahnsteig

Walldürn. Handfest war eine Auseinandersetzung am Montagabend kurz vor 20 Uhr am Walldürner Bahnhof. Ein 19-Jähriger war mit einem 16-Jährigen in Streit geraten. Dem verbalen Konflikt folgte ein Handgemenge.

AdUnit urban-intext1

Unbeteiligter mischt sich ein

Nachdem sich der Streit auf einen Bahnsteig verlagert hatte, mischte sich ein zunächst unbeteiligter 45-Jähriger ein. Dieser versetzte dem 19-Jährigen einen Faustschlag und verletzte ihn. Zwischenzeitlich alarmierten Zeugen die Polizei sowie den Rettungsdienst. Obwohl sich der 16-Jährige entfernt hatte, konnten alle am Streit beteiligten Personen ermittelt werden. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.