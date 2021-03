Walldürn. Die Verkehrssituation in der Ringstraße und im Theodor-Heuss-Ring war am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates ein Thema. Carmen Stumpf und Christa Kilian meldeten sich bei der Bürgerfragestunde zu Wort.

AdUnit urban-intext1

Carmen Stumpf sagte, das Verkehrsaufkommen nehme von Jahr zu Jahr zu – nach einer Verkehrszählung im vergangenen Herbst auf inzwischen rund 5000 Fahrzeuge am Tag. Die beiden Straßen wurden im Generalverkehrsplan von 1990 als Entlastungsstraßen ausgewiesen, „mittlerweile ist es eine Belastungsstraße“. Der Plan sollte daher überdacht werden, da sich auch „die Verkehrssituation massiv geändert hat“. Durch neue Baugebiete kämen noch Fahrzeuge dazu, und alles werde über die beiden Straßen zu- und abgeleitet.

Gehweg als Ausweichstrecke

Autofahrer aus Richtung Miltenberg nehmen die Straßen als Abkürzung auf dem Weg nach Buchen umgekehrt gelte das auch, führte sie weiter aus. Neben der Lärmbelastung habe nach dem Ausbau der Straßen die Gefährdung von Radfahrern, Schülern und Fußgängern zugenommen. Häufig würden Lkw, große Traktoren oder Busse den Gehweg als „Ausweichstrecke benutzen“, um bei Gegenverkehr nicht anhalten zu müssen. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit werde oft überschritten, tagsüber und nachts.

Vor rund zwei Jahren hätten sich Anwohner mit dem Bürgermeister getroffen und über die angespannte Verkehrssituation gesprochen. Übergeben wurde auch eine Unterschriftenliste mit der Bitte, beide Straßen komplett auf Tempo 30 zu beschränken, so wie es schon vor der Schule und dem evangelischen Kindergarten gelte. „Seit dieser Zeit ist nichts geschehen und man wartet noch immer auf eine Antwort.“

Maßnahmen vorgeschlagen

AdUnit urban-intext2

Man bitte deshalb nochmals um Überprüfung folgender Maßnahmen:

Tempo 30 durchgehend auf der gesamten Ringstraße und dem Theodor-Heuss-Ring. Das würde für die Anwohner weniger Lärm und mehr Sicherheit bedeuten.

AdUnit urban-intext3

Öffnung der Unechten Einbahnstraße Hornbacher Straße Richtung Stadtmitte. Das wäre auch sinnvoll, da viele Touristen von Miltenberg her kommend hier nicht mehr weiter wissen und die Basilika suchen.

AdUnit urban-intext4

Die Öffnung der Unechten Einbahnstraße Hildenbrandstraße in Richtung Kaserne.

Christa Kilian führte – auch im Namen von Erna Neckarmann – aus, beim Ausbau von Straßen in jüngster Zeit wurde der Radfahrer ignoriert. Beim Ausbau in früherer Zeit hört der Radstreifen einfach auf oder ist einfach zu schmal. „Der Radfahrer muss sich den Gehweg mit den Fußgängern teilen, wobei der Gehweg oft noch enger ist als der ein Meter breite Radstreifen, wie wir es auf der Ringstraße und Theodor-Heuss-Ring antreffen. Wenn wir ehrlich sind, handelt es sich dabei weder um einen richtigen Gehweg noch um einen akzeptablen Radweg. Gerade was die Sicherheit angeht.“

Das geben die Verantwortlichen der Stadt Walldürn immer wieder zu. Nach einem Unfall vor über zehn Jahren mussten die Radweg-Schilder auf dem Gehweg wieder abgebaut werden. Danach wurde dieser rotbraun markiert Radstreifen als „anderer“ Radweg bezeichnet.

Die Ringstraße und der Theodor-Heuss-Ring seien Wohnstraßen mit vielen Hofeinfahrten und Zufahrtsstraßen, und an vielen Stellen müssen die Autos bis auf den Radstreifen vorfahren, um den Verkehr einzusehen. „Das kann für Fußgänger und Radfahrer gefährlich werden, besonders jedoch für die Radfahrer, die schneller als der Fußgänger sind und deshalb nicht rechtzeitig reagieren können. Häufig blockieren Fußgänger plötzlich den Radstreifen, so dass Radfahrer ausweichen müssen.“

Unschöne Zwischenfälle

Da der Radstreifen keinen offiziellen Radweg darstellt und deshalb nicht benutzt werden muss, sei es ihres Erachtens besser, die Fahrbahn zu benutzen, da Radfahrer eher wahrgenommen werden. Allerdings komme es dann zu unschönen Zwischenfällen, wenn Autofahrer aggressiv darauf hinweisen, man sollte die Straße räumen und den Radweg benutzen.

Selten wird der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter eingehalten, und das bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h und mehr! Auch wenn Radfahrer den Radstreifen benutzen, fahren Autos gefährlich nahe an ihnen vorbei.

Klar dürfte sein, dass es für Radfahrer weniger Stress bedeutet, in einer „30er Zone“ unterwegs zu sein und man mehr als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer gesehen werden.

Schilder genügen

Hilfreich wäre es auch, den unkundigen Autofahrern zu signalisieren, dass der Radverkehr auch auf der Straße sein darf. Dabei genügen Schilder mit der Aufschrift „Radfahrer können die Fahrbahn benutzen“. Weitere Fahrrad-Piktogramme auf dem Radstreifen helfen da nicht weiter, „da sie noch mehr rabiate Autofahrer animieren, uns von der Straße zu entfernen“.

Diese Straße sei nach dem Ausbau vor zehn Jahren für diesen starken Verkehr zu schmal. „Uns wird immer wieder versichert, dass die Straße eine Mindestbreite hat, so dass zwei Lastwagen aneinander vorbeifahren können. Das tun sie auch, aber wie oft ist zu beobachten, wie Omnibusse, Lastwagen und die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit 300 bis 400 PS selbstverständlich über den Gehweg fahren. Das machen auch Autos, die bei Gegenverkehr nicht anhalten wollen.“

Es werde verkannt, dass die gesamte Ringstraße auch Schulweg sei, auf der sowohl Fußgänger als auch Radfahrer unterwegs sind. „Und das bei diesem hohen Verkehrsaufkommen, das von Jahr zu Jahr steigt.“

Bürgermeister Markus Günther sagte am Montag bei der Sitzung, dass diese Punkte beim städtebaulichen Feinkonzept, das derzeit erstellt werde, besprochen werden.