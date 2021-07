Strahlende Gesichter bei der Entlassfeier

Walldürn. Nach einem musikalischen Beitrag der Entlassschülerin Jacinta Schneider eröffnete Schulleiter Wolfgang Kögel die Feierstunde zum Abschluss des Schuljahres an der Auerberg-Werkrealschule. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass das Corona-Virus die Gestaltung der Feier zwar verändert, aber nicht völlig unmöglich gemacht habe. Diese Meinung teilten auch die drei Klassenlehrer Jan Steinbach, Matthias Müller und Alexander Ockenfels, die ihren Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse überreichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor der Ausgabe der Abschlusszeugnisse zeichnete Rektor Kögel die besten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und 10 aus. In Klasse 9 erzielte Apramreet Kaur in der Hauptschulabschlussprüfung als Klassenbeste mit einem Durchschnitt von 1,4 einen Preis und Oliver Peters (2,1), Dominik Schnepf (2,1), Edgar Filipov (2,2), Djamila Oumorou-Adama (2,4) und Sarah Stache (2,4) erhielten für ihre guten Leistungen ein öffentliches Lob.

In der Prüfung zur Mittleren Reife in der 10. Jahrgangsstufe erreichten gleich drei Schülerinnen das Gesamtprädikat „sehr gut“ und damit einen Preis: Lena Kaufmann (1,3), Tabea Palme (1,4) und Jacinta Schneider (1,4). Ein öffentliches Lob für ihre guten Leistungen erzielten Alina Rotman (1,8), Julia Jaufmann (2,0), Lars Schork (2,0), Manal Mesrar (2,1), Jan Deblitz (2,2), Vanessa Michel (2,2) und Lea-Sophie Nowakowski (2,4).

Herausragender Gesamtschnitt

Auch der im Jahrgangsvergleich herausragende Gesamtschnitt der Zehntklässler von 2,3 verdiente in diesem Zusammenhang eine Erwähnung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem wurden Schüler für ihr besonders soziales Engagement im Schulleben geehrt. Der Zehntklässler Lars Schork bekam für sein mehrjähriges Engagement in unterschiedlichen Bereichen des Schullebens den Schulpreis der Auerberg-Werkrealschule überreicht.

Dem Dank des Schulleiters an die Elternvertreter der beiden Klassenstufen, vertreten durch Matthias Kaufmann und Anke Pfefferkorn, schloss sich der Dank der Schüler an die sie unterrichtenden Lehrkräfte an.

Der Dank des Schulleiters an alle Beteiligten, vor allem an Jacinta Schneider, Edward Berg und Lorena Hurjui für die musikalische Umrahmung der Entlassfeier sowie ein Gruppenfoto der Entlassschüler im Freien rundeten den gelungenen Abend ab.