Stoßstange von Pkw beschädigt

Walldürn. Auf einem Schaden in Höhe von rund 1000 Euro bleibt der Besitzer eines Suzuki SX 4 sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am Samstag, zwischen 11.15 Uhr und 11.20 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Der Besitzer des Suzuki hatte seinen Kompakt-SUV kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der WilhelmRöntgen-Straße abgestellt. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den frischen Schaden an der Stoßstange hinten links. Eine unbekannte Person war gegen den Suzuki gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

