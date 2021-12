Stoßstange beschädigt

Buchen. Auf Sachschaden in Höhe von 2000 Euro bleibt eine Mercedes-Fahrerin sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Samstag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr gegen ihr Auto gefahren ist. Die Frau hatte den Mercedes auf dem Parkplatz eines Indoor-Spielplatzes in der Kilgensmühle abgestellt.

In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken der Stoßstange hinten links. Die Polizei Buchen versucht nun herauszufinden, wer für den Schaden verantwortlich ist. Im Zusammenhang mit dem Unfall suchen die Beamten auch einen Mann, der seinen dunklen Mercedes gegenüber geparkte hatte und plötzlich rasch wegfuhr.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.