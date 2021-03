Walldürn. Mit hoffnungsvollen Worten überreichte Bürgermeister Markus Günther am 15. März den Hauptpreis des Online-Adventskalenders von „Qualität & Ambiente“ an die glückliche Gewinnerin. Stefanie Weber wurde im Dezember nach Abschluss des Adventskalenders per Zufallsgenerator unter allen Teilnehmern ausgelost und nahm den Gewinn am Montag im Alten Rathaus in Walldürn entgegen.

24 Türchen geöffnet

Mit Blick auf den bald nahenden Frühling ist der Hauptpreis aus dem Gewinnspiel im vergangenen Jahr sicherlich eine willkommene Abwechslung. Die „Walldürner Freizeit-Flatrate“ umfasst ein umfangreiches Paket an Freizeitmöglichkeiten in und um Walldürn. Darin enthalten sind jeweils eine Jahreskarte für das Walldürner Hallen- und Freibad, eine Jahreskarte für die Badische Landesbühne sowie eine Jahreskarte für das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf. „Wir freuen uns den Hauptpreis des Online-Adventskalenders seitens der Stadt anbieten zu können. Es ist ein tolles Freizeit-Paket geworden und wir hoffen, dass die Gewinnerin dies auch trotz der aktuellen Pandemielage bald nutzen kann“, so Markus Günther hoffnungsvoll bei der Übergabe.

Im Dezember konnten die Besucher des Online-Adventskalenders der Walldürner Initiative „Qualität & Ambiente“ 24 Tage lang jeden Tag ein virtuelles Türchen öffnen. Fotografien mit stimmungsvollem Ambiente und weihnachtliche Texte waren dahinter zu entdecken. Jede einzelne Aufnahme wurde eigens für den Kalender von dem Walldürner Fotografen Miles Repp angefertigt. Außerdem haben sich zehn Walldürner Ladengeschäfte hinter einem Türchen vorstellen können. Der Kalender wurde damit auch als eine Plattform für inhabergeführte Walldürner Fachgeschäfte genutzt, die in diesem Jahr besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren.

Über 4000 Teilnahmen

Wer auch die tägliche neue Gewinnspielfrage richtig beantwortet hatte, wurde automatisch dem Lostopf für das Gewinnspiel hinzugefügt. Über 4000 Gewinnspielteilnahmen konnten die Verantwortlichen nach Abschluss des Kalenders verzeichnen, aus denen die glückliche Gewinnerin nach dem Zufallsprinzip ausgelost wurde.