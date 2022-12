Stets aktiv auch in Zeiten von Corona

Walldürn. Reibungslos und in sehr sachlicher Atmosphäre verlief im Gasthaus „Zum Hirsch“ die Jahresmitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins „ Walldürn gemeinsam - aktives Stadtmarketing“. Im Mittelpunkt standen die Berichte. Dem Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstandsteammitglieds Bürgermeister Markus Günther, der sich wegen der Corona-Pandemie und den dadurch ausgefallen Generalversammlungen in 2020 und 2021 über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckte, konnte man entnehmen, dass man in den zurückliegenden drei Jahren vonseiten des Vorstandsteams trotz Corona stets intensiv darum bemüht war, viel Positives zu bewirken und zu erreichen und so die regionale Wertschöpfung zugunsten des Wirtschaftsstandortes und Einkaufsstadt Walldürn, die Entwicklung und Steigerung der Lebensqualität, die Werbewirksamkeit nach Außen und innen, den Tourismus, die Kultur und die Freizeitgestaltung zumindest zu stabilisieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 ist der Stadtmarketingverein, der primär von der ehrenamtlichen Tätigkeit lebt, mit dem Ziel angetreten, viel zu bewegen, und dies soll auch in künftig das primäre Ziel dieses Vereins und seiner Mitglieder sein – so der Tenor an diesem Abend, wobei man sich künftig wieder ein engagiertes Mitwirken und Mittun aller Vereinsmitglieder erhofft und wünscht.

Einige Aktionen

Näher auf die Aktivitäten, Veranstaltungen und Aktionen des Stadtmarketingvereins in den zurückliegenden drei Jahren eingehend, berichtete Günther über die 16 Vorstandssitzungen, über die im Jahr 2020 erfolgte Unterstützung der Geschäfte aufgrund von Corona mit 40 Einkaufsgutscheinen á 25 Euro als mitgliederoffene Aktion und über die Rückerstattung eines Drittels des Jahresbeitrages sowie über die Durchführung und den Verlauf der Advents- und Weihnachtsaktion 2020 „Einkaufen und Gewinnen“ in der Einkaufsstadt Walldürn“.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Dürmer Adventsabend“ Walldürn: Mehr als nur eine Weihnachtsmarkt-Alternative Mehr erfahren Freizeitsportverein Walldürn zog Bilanz Treue Mitglieder ausgezeichnet Mehr erfahren Thema im Finanzausschuss Weihnachtsbeleuchtung wird heiß diskutiert Mehr erfahren

Des Weiteren über die im Jahr 2021 erfolgte Einkaufscheck-Aktionen, über die Faschenaachtsaktion „Knack den Zahlencode für den Dürmer Affenmarsch“, über die Aktion zum „Dürmer Lichderfeschd“ mit der kostenlosen Aushändigung eines „Dürmer Windlichts“ beim Einkauf, über die Wochenmarktaktion mit Überreichung einer kostenlosen Einkaufstasche „Kaaf´s in Dürn“ und über die Aktion Einkaufen und Gewinnen mit einer Weihnachtskugel als Sofortgewinn und einer großen Abschlussverlosung mit sehr schönen Gewinnpreisen.

Und schließlich im laufenden Jahr über die Einkaufsscheck-Gewinnaktion, die Faschennachtsaktion „Schwarzer Hawwer“, über die Osteraktion „Buntes Osterei“, die Aktion zum „Dürmer Blummefeschd 2002“ mit den Kindergärten und den Klassenstufen 1 und 2 der Grundschule, das neue Logo von „Walldürn gemeinsam“ oder über die Aktion „Einkaufen und Gewinnen“ in der Adventszeit.

Mühe und Spaß

Als Fazit stellte Markus Günther fest, dass die Arbeit innerhalb des Vorstands, aber auch im Verein mit allen seinen Mitgliedern in der jüngsten Vergangenheit zwar viel Zeit und Mühen gekostet, aber dennoch stets auch fast immer Spaß gemacht habe. Es sei schön, wenn man an diesem Abend feststellen könne, dass die geleistete Arbeit in den zurückliegenden drei Jahren wieder Früchte getragen und innerhalb und außerhalb Walldürns zum positiven Erscheinungsbild der Stadt beitragen habe. Dafür danke er allen, die sich für den Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“ eingebracht hätten.

Nachdem Vorstandsteammitglied Falko Günther noch den in schriftlicher Form vorliegenden Kassenbericht der beiden an diesem Abend beruflich verhinderten Schatzmeister Dirk Paske und Sarah Friedlein verlesen und diesen ebenso wie nach ihm auch Kassenrevisor Gerhard Kunkel, der die Kasse zusammen mit Heinz-Peter Grießer geprüft hatte, eine einwandfreie Kassenführung bestätigt hatte, stand als nächster Tagesordnungspunkt die Entlastung des Vorstands an, die auf Antrag von Leo Kehl einstimmig erteilt wurde.

Nach einem kurzen Ausblick sowie einer sehr regen Aussprache und Diskussionsrunde appellierte Vorstandsmitglied Markus Günther zum Abschluss noch einmal sehr eindringlich an alle Mitglieder von „Walldürn gemeinsam, sich aktiv in der Gemeinschaft einzubringen, füreinander einzustehen und engagiert mitzuziehen und mitzuwirken, um so auch künftighin das Image der Stadt Walldürn als „Einkaufsstadt in der Region“ weiter zu stärken, zu verbessern und erfolgreich voranzubringen und gemeinsam füreinander einzustehen – zum Wohl der Stadt Walldürn und der Bevölkerung. ds