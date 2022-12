Sternsinger gesucht

Walldürn. Die Pfarrei St. Georg sucht für die kommende Sternsinger-Aktion weitere Mädchen und Jungen, die sich engagieren möchten. Die kleinen und großen Königinnen und Könige werden am 3. und 4. Januar 2023 im Einsatz sein. Sie werden von den Gruppenleiter der Ministranten Walldürn begleitet. „Zur Zeit haben sich noch nicht genügend Sternsinger gemeldet, um die Aktion wie in den Vorjahren durchführen zu können“, so die Verantwortlichen der Ministranten.

Darüber hinaus werden aber auch erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen und die Sternsinger-Gruppen betreuen. Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am 28. Dezember 2022 im Katholischen Pfarrheim. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, so lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen.

Das Beispielland ist Indonesien. Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger damit den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. (ac)