Sternsinger-Aktion in Walldürn erneut nicht in Präsenz

Walldürn. „Auch im zweiten Jahr in Folge können wir aufgrund der Corona-Pandemie unsere Sternsinger-Aktion nicht in Präsenz durchführen, aber wir hoffen auf ein ähnlich gutes Spendenergebnis wie bereits im letzten Jahr“, so der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pater Josef Bregula OFMConv. Die gesegneten Segensaufkleber für die Türen, die Infoflyer zur Aktion der Sternsingermission sowie die Segenstütchen mit Spendenkonto sind aktuell in den Kirchen und in verschiedenen Geschäften der Innenstadt ausgelegt und können dort mitgenommen werden.

Hier die Abholstellen im Überblick: Volksbank, Sparkasse, Metzgerei Müller, Metzgerei Kaufmann, Backerei Günther, Bäckerei Leiblein (Hauptstraße und Dr. Heinrich-Köhler-Straße), Bäckerei Müssig, Getränke Löhr und Zweirad Kreis.

Für Kinder in Afrika

Das Motto der bundesweiten 64. Aktion des Dreikönigssingens lautet: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ und macht dabei auf die teilweise dramatische Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam.

Die Spende kann auf das Konto der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Walldürn (IBAN: DE12 6746 1424 0001 1992 26 // BIC: GENODE61BUC, Stichwort: „Sternsinger“) überwiesen oder in einem Umschlag mit dem Vermerk „Sternsinger“ in den Briefkasten des Pfarrbüros in der Burgstraße 26 eingeworfen werden.

Gemeindereferent und Koordinator der Aktion, Adrian Ambiel, dankte dem Organisatorenteam der Ministranten St. Georg für ihren Einsatz und die vorbereitenden Arbeiten.