Stefan Geier im Amt bestätigt

Hornbach. Bei der Generalversammlung des FSC Hornbach standen die Berichte und Wahlen auf der Tagesordnung. Vorsitzender Stefan Geier ging in seinem Rückblick auf die Aktivitäten rund um den FSC in den vergangenen Jahren ein. Durch die Pandemie mussten die Vereinsaktivitäten 2020 im Frühjahr auf Null heruntergefahren werden. 2021 verlief bis in den Frühsommer unter gleichen Bedingungen. Vereinsaktivitäten wurden unter den Regelungen und den Infektionsverläufen im Vorstand mehrmals diskutiert, mit klarem Konsens, keinerlei Risiko einzugehen. Im August 2021 nahm man an die Grundsteinlegung 100 Jahre Kirche teil. Bewirtung und Einweihung des Brotbackofens fanden auf dem FSC-Gelände statt. Der Erlös dieser Veranstaltung war ein Beitrag zu einer Spende für die Flutopfer im Ahrntal. Es gab Arbeitseinsätze rund um das FSC-Sportgelände. So wurden in Absprache mit der Stadt Walldürn drei Birken gefällt. Aktuell wurde der Sportplatz neu gesandet und zur Regeneration gesperrt. Sportlich war der FSC bei den Herbstläufen in Mudau sowie beim Dreikönigsschießen in Rippberg vertreten. Hinzu kommen noch die Kegelabende und Tischtennis sowie die gut organisierte Sportabzeichen Abnahme durch Wolfgang Stich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführerin Tanja Weismann gab einen Rückblick. Die letzte Generalversammlung fand im März 2019 statt. Die geplante Generalversammlung Ende März 2020 wurde Corona-bedingt abgesagt. Für die Männerbewegung sprach Edgar Dörr, auch sie wurde von der Pandemie sehr beeinflusst. Man habe zwei Gruppen eine Wandergruppe und eine Turnergruppe. Der Sport wurde in den letzten Wochen wieder aufgenommen.

Von den Fußballern berichtete Joachim Farrenkopf. Bei den Senioren hätten beim Sieg der Landesliga-Mannschaft des TSV Höpfingen Christian Horn und Jahn Dahlhues in Königshofen mitgespielt. Andre Fitterling und Oliver Fitterling gewannen mit dem VfB Altheim 3:0 gegen den TSV Buchen. Die C-Junioren des Jahrgangs 2007 spielten in Schneeberg am Anfang der Runde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei waren Torben Weismann, Yannik Weismann und Nick Weismann. Von den C-Junioren Jahrgang 2008 spielen Jan Dörr in Hainstadt und Kai Stich in Aschaffenburg.

Von den E-Junioren spielen Lenny Dörr in Hainstadt und Lutz Eckert in Höpfingen sowie von den F Junioren Bennet Weismann in Schneeberg.

Im Anschluss legte Kassierer Joachim Farrenkopf den Kassenbericht vor. Die Kassenprüferinnen Gertrud Volkert und Brigitte Münig hatten die Kasse geprüft. Im Anschluss nahm Münig die Entlastung des Kassieres und des Vorstands vor, die einstimmig ausfiel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ortsvorsteher Wolfgang Stich bedankte sich beim FSC Hornbach für das Geleistete von 2019 bis 2022. Bevor man zu den Neuwahlen kam, bedankte sich der Vorsitzende Stefan Geier mit einem Blumenstrauß bei Jutta Stich, die bisherige Beisitzerin hat den Vorstand verlassen.

Als Wahlleiter fungierte Ortsvorsteher Stich. Gewählt wurden als Vorsitzender Stefan Geier, 2. Vorsitzender Georg Dörr, Schriftführerin Tanja Weismann, Kassierer Joachim Farrenkopf, in den Ausschuss Philipp Geier, Holger Meixner, Andrea Weismann, Melanie Klein und Lukas Kaufmann. Kassenprüfer sind Brigitte Münig und Gertrud Volkert.

Abschließend gab Geier einen Ausblick auf die nächsten Vereinsaktivitäten. So werde man einen Arbeitseinsatz an der Leichenhalle vornehmen, am Fronleichnam den Teppich legen, das FSC-Sportwochenende am 24. und 25. Juni mit einem bayrischen Bierabend und vielem mehr auf die Beine stellen und eine Wanderung zum Götzenturm nach Hettigenbeuern unternehmen. hape