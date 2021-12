„Stay & Pray“ in der Adventszeit

Walldürn. In der Adventszeit wird es das nächste „Stay&Pray“ geben. Diese gestaltete Eucharistische Abendandacht wird am kommenden Freitag, 10. Dezember um 19.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut stattfinden. Das Thema lautet mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest: „Erwartung – oh komm’, oh komm’ Emmanuel“. Die Schriftlesungen, Meditationstexte sowie die neuen geistlichen Lieder sind darauf abgestimmt und bei einem Lichter-Ritus werden Kerzen für ganz bestimmte Gebetsanliegen entzündet. Der Altarraum wird in einem besonderen Licht erstrahlen und der Anbetungsstunde einen würdigen Rahmen verleihen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Adventsandacht am 10. Dezember

Bereits vor dieser Abendandacht wird um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet und um 18.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Die Abendmesse und die Eucharistische Abendandacht werden vom katholischen Fernsehsender K-TV live im Fernsehen übertragen. Zusätzlich wird das „Stay & Pray“ auch noch im Livestream auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn zu sehen sein.

Am Heiligen Abend wird die Christmette um 18 Uhr ebenfalls aus der Wallfahrtsbasilika durch K-TV und im Livestream vom Online-Team übertragen. Der Einlass in die Wallfahrtsbasilika erfolgt auch weiterhin ausschließlich durch das Hauptportal. Die Corona-Bestimmungen sind einzuhalten. (ac)