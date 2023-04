„Stay and Pray“zum 50. Mal

Walldürn. Der nächste Lobpreisabend „Stay and Pray“ findet am kommenden Freitag, 21. April ab 19.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut statt. Bereits zum 50. Mal kann diese gestaltete eucharistische Anbetungsstunde durchgeführt werden.

Im Jahr 2015 hat ein kleines Team der Seelsorgeeinheit Walldürn dieses spirituelle Angebot entwickelt und im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. „Mittlerweile bringen sich viele ehrenamtlich in diese Stunde mit ein und jeder hat seinen Aufgabenbereich, sonst könnten wir dieses Angebot in der Form so nicht durchführen“, berichtet das Vorbereitungsteam.

Der Ablauf von Stay and Pray besteht aus modernen geistlichen Liedern, einem Bibeltext, Phasen der Stille, meditativen Texten und Fürbittgebeten und endet mit dem sakramentalen Schlusssegen. Den Teilnehmenden, die auch aus weiterer Entfernung zu diesem Lobpreisabend kommen, soll diese Stunde innere Ruhe und auch Raum für Gottes Nähe schenken.

Ein Lobpreisteam hat sich die musikalische Begleitung zur Aufgabe gemacht und bindet immer wieder auch neue geistliche Lieder in den Ablauf ein. Die Besucher können in ihren ganz persönlichen Anliegen im Verlauf des Abends eine Kerze entzünden und auch das Sakrament der Versöhnung oder ein Beichtgespräch wird angeboten.

Bereits ab 18 Uhr findet zur Vorbereitung der Rosenkranz statt und um 18.30 Uhr beginnt die Feier der Heiligen Messe. Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche aus der gesamten Seelsorgeeinheit sowie aus der Umgebung sind zu diesem Abend willkommen. (ac)