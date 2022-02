„Stay and pray“ startet wieder

Walldürn. Die erste eucharistische Abendandacht „Stay and Pray – bleiben und beten“ findet in diesem Jahr am Freitag, 11. Februar, in der Wallfahrtsbasilika statt und beginnt um 19.30 Uhr. Das Thema lautet an diesem Abend: „Jesus, das Heil der Welt“. Die Vorbereitungen zu dieser gestalteten Anbetungsstunde laufen bereits seit Mitte Januar. „Mit gleich vier neuen geistlichen Liedern wollen wir diesmal den Ablauf gestalten und diese Stunde musikalisch bereichern“, so das Vorbereitungsteam.

Das Format von „Stay and Pray“ besteht aus Liedern, Bibeltext, Stille, meditativen Texten und Gebeten und soll den Gläubigen innere Ruhe und Raum für Gottes Nähe schenken. Dieser Tag ist auch der Gedenktag „Unserer Lieben Frau von Lourdes“ und daher werden in dieser Stunde auch Heilungsgebete im Vordergrund stehen. Zuvor findet bereits ab 18 Uhr der Rosenkranz und um 18.30 Uhr die Feier der Heiligen Messe statt. Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche aus der gesamten Seelsorgeeinheit sowie aus der Umgebung sind zu diesem Abend der eucharistischen Anbetung willkommen. Der Zutritt zur Basilika erfolgt über das Hauptportal. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. (ac)

