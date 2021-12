Statt Geschenken für die Kunden eine Spende für Kinder

Rippberg. Statt Weihnachtsgeschenke an die Kunden zu verteilen, hat sich die Geschäftsführung der Eisengießerei und Modellbau Dossmann GmbH in Rippberg auch in diesem Jahr entschlossen, eine größere Summe an den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach zu spenden. Jörg Doßmann überreichte den 5000-Euro-Scheck am Nikolaustag an die Vorsitzende Felizitas Zürn; für ihn eine Herzensangelegenheit.

Eine Herzensangelegenheit

Bereits seit zehn Jahren betreuen rund 20 Frauen und Männer, speziell qualifizierte Ehrenamtliche, lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Geschwister und Familien. Der Ambulante Kinderhospizdienst NOK wird größtenteils aus Spenden finanziert. Diese werden für verschiedene Projekte, wie beispielsweise zuletzt den Kauf eines „Ferienhäusles“ im Feriendorf Waldkatzenbach, eingesetzt. Es ist ein Ort der Entspannung und Erholung für Familien, deren Urlaub aufgrund angespannter finanzieller Situationen sonst meist ins Wasser fallen würden.

Eine tolle Sache, findet Geschäftsführer Doßmann und freut sich, mit der Spende helfen zu können , weiterhin Gutes zu tun. hape