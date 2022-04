Stationenweg wurde vertont

Walldürn. Ein „ökumenisches Ausrufezeichen“ setzt zum Osterfest ein neues Projekt der Seelsorgeeinheit Walldürn und der evangelischen Kirchengemeinde: In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wurde der Stationenweg vertont. Die Texte stammen von Pfarrer Karl Kreß, Pater Josef Bregula und Gemeindereferent Adrian Ambiel und können ab sofort vor Ort angehört werden. Sie behandeln etwa die Sehnsucht nach Frieden und der Wandel in der Gesellschaft; jeder Text wurde um passende Bibelstellen ergänzt. Gelesen wurden die Texte von Pfarrer Kreß, Adrian Ambiel und Elena Spieß, die dem Jugendgottesdienst-Team der Seelsorgeeinheit angehört. Wer den Stationenweg beschreitet, möge sein Smartphone mitbringen: „Jede Station kann per Einscannen der an den Stationen ausgehängten QR-Codes einzeln abgehört werden. So können Passagen übersprungen oder nochmals gehört werden“, so Sina Berberich vom Kreativteam der Stadt. Als Besonderheit wird am Märzenbrünnlein eine 15. Station zur Auferstehung angebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen im Internet unter www.stationenweg.de. Dort können die einzelnen Stationen auch gelesen werden. ad

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2