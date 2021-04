Altheim. Mit erheblichen Einschränkungen verbunden fanden in Altheim die Gottesdienste in der Karwoche und am Osterfest statt. Um trotz der schwierigen Situation allen Gläubigen die Möglichkeit zu geben, die Kar- und Ostertage erleben zu können, hatte sich der Gemeindeteam-Ausschuss „Kinder- und Familiengottesdienst“ wieder etwas Besonderes ausgedacht.

Unter dem Motto „Getrennt voneinander und doch miteinander“ waren neben dem Kreuzweg Jesu auch Stationen der Karwoche vorhanden. Jede Station war liebevoll und passend zum Leidensweg bis hin zur Auferstehung Jesu gestaltet. Gläubige jeden Alters konnten auf dieser Runde die Tage vom Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zur Auferstehung Jesu erleben. Die Texte an den Stationen waren für groß und klein geeignet, so dass sowohl junge Familien mit Kindern als auch Erwachsene den Weg gehen konnten.

Eine Station des Karwochenwegs in Altheim. © Daniela Kappes

In der Osternacht verteilte der Gemeindeteam-Ausschuss die Flamme des Osterlichts in Altheim. Dieses wurde von den Organisatoren nach dem Entzünden der Osterkerze in der Kirche St. Valentin an alle Interessierten verteilt. Diese hatten eine Laterne vor die Haustüre gestellt. Auch das Osterlicht erfuhr große Resonanz. dka