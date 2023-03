Stadtwald im Blickpunkt

Walldürn. Im Mittelpunkt der OWK-Wanderung mit 37 Wanderfreunden standen der Walldürner Stadtwald und das „ökologische Beobachtungsgehege“, der Wildpark im Marsbachtal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Weg entlang der Alten Amorbacher Straße informierte Wanderführerin Helga Reinhardt am Standort „Mutterfichte“, dass die Stadt Walldürn mit einer Fläche von circa 3200 Hektar Wald der achtgrößte Waldbesitzer unter den Kommunen des Landes ist. Um die Aufgabe der Nachhaltigkeit, die Ausgewogenheit im Naturschutz und für die Erholung des Waldes zu sorgen, ist die Forstzuständigkeit in Reviere eingeteilt.

Informationen über Einschlag

Der Holzeinschlag liegt bei circa 19 000 Festmetern im Jahr. Der Anteil an Laubholz in den Waldbeständen liegt in etwa bei 57 und der Anteil an Nadelholz bei ungefähr 43 Prozent.

Mehr zum Thema Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn Reisevereinigung ehrte ihre Meister Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Naherholung und Tierwelt Besucherrekord für den Wildpark Bad Mergentheim Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Über ein Dutzend Einsätze geleistet Mehr erfahren

Dass qualitativ hochwertiges Holz aus dem Wald kommt, ist eine der Aufgaben des Forstbetriebs, denn für eine Zertifizierung müssen grundlegende Anforderungen beachtet und erfüllt werden. Werden alle Vorschriften und Vorgaben beachtet, kann das Holz zertifiziert werden.

Dieses Zertifikat, das international anerkannt wird, ist eine „Wald-TÜV-Plakette.“ Verkauft werde das Holz über eine Genossenschaft mit Firmensitz in Buchen: die Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland (FVOB), bei der die Stadt Walldürn Mitglied ist.

Zur Waldkapelle

Nach diesen Informationen führte der Weg zunächst in Richtung Taufbrunnen, dann zum „Märzenbrünnle“. Wanderführer Alfred Günther berichtete dort über die Waldkapelle. Weiter ging es durch den „Fichtenpfad“ bergab zum Wildpark, dort erzählte Helga Reinhardt über die Entstehungsgeschichte des Wildgeheges.

Dieses gibt es schon seit circa 50 bis 60 Jahren: zunächst in der Trägerschaft eines Vereins bis zu dessen Auflösung 1979, und danach in Eigenregie der Stadt, um den Fortbestand des Geheges zu sichern. Das Landratsamt hat 1981 in einer Verordnung dessen Bestand im „Landschaftsschutzgebiet Marsbachtal“ bestätigt, eingebettet in die Fremdenverkehrsmaßnahmen um die Beuchertsmühle.

Verein gegründet

Um die Kosten für die Stadt in Grenzen zu halten, hat sich eine Gruppe aus der Walldürner Jägerschaft bereit erklärt, einen neuen Verein, den „Walldürner Wildparkverein“ zu gründen um die Tiere im insgesamt circa sechs Hektar großen Gehege mit Schwarzwild, Rot- und Damwild, sowie Muffelwild zu versorgen und zu betreuen.

Der Wildparkverein wird heute vom Vorsitzenden Stefan Michel geführt, und zählt mehr als 20 Mitglieder. Nach der Fütterung der Tiere mit Leckerbissen bedankten sich beide Wanderführer bei den Wanderfreunden für ihr Interesse.

Schließlich trat man nach diesem erlebnisreichen Nachmittag den nicht weniger interessanten Heimweg an. Hier konnte man aus Entfernung einen Blick auf das Anwesen der Familie Gramlich-Link mit der ehemaligen Scherlinger-Mühle und auf den Hof vom früheren „Talkönig“, der Familie Hornbach mit der Feldeles-Mühle werfen.