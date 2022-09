Sprechstunde an fünf Tagen in der Woche

Walldürn. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Walldürn geht künftig wieder in die Hände eines niedergelassenen Facharztes über: Dr. Isolde Adler übernimmt zum 1. Oktober den orthopädischen Arztsitz in Walldürn. Kürzlich hat der zuständige Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung den entsprechenden Anträgen zugestimmt. Aktuell wird die Übergabe vorbereitet, um für die Praxis einen guten Neustart mit der neuen Ärztin und dem Team zu gewährleisten.

Dr. Isolde Adler war bislang Leitende Oberärztin in den Neckar-Odenwald-Klinken in Mosbach. Dr. Adler ist Fachärztin für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin und möchte in eigener Praxis die spezielle Fußchirurgie weiter betreiben. Der BBT-Gruppe war es im Rahmen der Sitzabgabe ein Hauptanliegen, die orthopädische Versorgung der Menschen in Walldürn künftig sicherzustellen.

Termine können vereinbart werden

„Wir haben nun eine geeignete Nachfolgerin gefunden und freuen uns für die Menschen in Walldürn und Umgebung, dass es hier nun eine Kontinuität gibt und in Zukunft an fünf Tagen in der Woche Sprechstunden angeboten werden“, so Marc Reggentin, Regionalleiter der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe.

Noch bis Ende September bieten die im MVZ angestellten Orthopäden und Unfallchirurgen Sasa Malania und Dennis Sankat, der spezialisiert ist auf die Schmerztherapie, Sprechstunden in Walldürn an. Ab 1. Oktober geht der Sitz an Dr. Adler über. Sie wird ab dem 9. Januar 2023 ihre orthopädisch-unfallchirurgische Praxis eröffnen und Sprechstunden anbieten. Bereits ab Dezember ist das Telefon für Terminvereinbarungen besetzt. Man erreicht die Praxis weiter unter Telefon: 06282-40321 oder unter der Notfallnummer 0172/34 444 63. ghtf