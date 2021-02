Miltenberg. „Mir ist bekannt, wie schwer es sein kann, wenn man ohne fremde Hilfe irgendwo neu anfangen soll.“ Der das sagt ist Sprachvermittler im neuen Projekt des Caritasverbandes für den landkreis Miltenberg. Durch dieses Angebot helfen ehrenamtliche Übersetzer bei Behördengängen, Beratungsterminen oder anderen Anlässen, bei denen eine Übersetzung zwischen Deutsch und der jeweiligen Muttersprache sinnvoll ist.

Aktuell haben sich 20 Personen gemeldet, die Interesse an einer Mitwirkung im Projekt Sprachvermittler haben. Sie alle verfügen über einen Migrationshintergrund, sind teils schon über 30 Jahre in Deutschland, teils kamen sie als Flüchtlinge in den Jahren 2015/2016 hierher. Sie verfügen über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse. Bei einigen dieser Ehrenamtlichen liegen bereits Erfahrungen als Sprachvermittler/innen vor. Sie sind zum Beispiel auch für den Verein Frauen für Frauen in Erlenbach tätig.

Die Sprachkompetenzen sind sehr vielfältig und reichen von Arabisch oder Dari (afghanisches Persisch) über Griechisch und Französisch bis hin zu Polnisch, Rumänisch, Russisch oder Somalisch bzw. Türkisch. map