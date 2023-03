Sportwochenende zählte zu den Höhepunkten

Hornbach. Endlich „nach Corona“ konnte sich Stephan Geier als Vorstand wieder über ein gut gefülltes Clubheim zur Generalversammlung freuen. Seinen besonderen Willkommensgruß richtete er dabei an Ortsvorsteher Wolfgang Stich und den Vorstandskollegen der örtlichen Vereine. Nach der Begrüßung und Totengedenken hielt der Vorsitzende Stephan Geier einen Rückblick und dankte allen, die dem FSC mit Rat und Tat zur Seite standen. Eine gelungene Veranstaltung war das FSC Sportwochenende im Juni. Erstmals fand ein 9-Meter Turnier der Hornbacher Ortsteile statt. Ein toller Erfolg mit viel Spaß und Gaudi. Auch der weihnachtliche Lichterglanz rund ums Clubheim war eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung.

Schriftführerin Tanja Weismann ging in ihrem Bericht auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Anita Stich berichtete über die wöchentlichen Übungsstunden der Gymnastikgruppe und die des Kinderturnen, welche mit dem SV Rippberg abgehalten werden. Edgar Dörr, seit über 30 Jahren Übungsleiter berichtete über die Trainingseinheiten der Männerbewegung, sowie den Rad-Treff, welche der FSC Hornbach zusammen mit dem SV Rippberg durchführt. Joachim Farrenkopf gab in seinem Bericht einen Überblick, in welchem Verein die aktiven Fußballer des FSC spielen.

Das Sportabzeichen der Grundschule Rippberg erhielten von Klasse eins bis vier folgende Schülerinnen und Schüler aus Hornbach: Freya Eckert (S), Jule Weismann (G), Ellen Stich (S), Louis Stich (G) und Hanna Goldschmidt (G). Ferner überreichte Wolfgang Stich im Anschluss das Sportabzeichen in Gold an Sonja Geier (16), Stephan Geier (13) und Wolfgang Stich (37).

Den Kassenbericht legte Joachim Farrenkopf vor. Die Kasse wurde von Gertrud Volkert und Brigitte Münig geprüft. Brigitte Münig bescheinigte eine gute Kassenführung und beantragte im Anschluss die Entlastung des Vorstands, die einstimmig ausfiel.

Ortsvorsteher Stich dankte dem FSC für das gute Miteinander und die geleistete Arbeit im letzten Jahr. Mit einem Ausblick auf die Veranstaltungen im laufenden Jahr endete die Generalversammlung des FSC Hornbach.