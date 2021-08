Sportler sind im Stadion unterwegs

Miltenberg. Das Sportreferat des Landkreises Miltenberg bietet in Kooperation mit dem LAZ Miltenberg-Obernburg nach einem Jahr Pause wieder seinen traditionellen Lauftag an. Am Sonntag, 12. September, wird er stattfinden.

Allerdings nicht auf Rundkursen rund um die Untermainhalle in Elsenfeld, sondern im benachbarten Spessartstadion. Die Anmeldefrist wurde bis Mittwoch, 8. September, verlängert (www.lauftag.de), Nachmeldungen am Lauftag sind nicht möglich. Alle Läufer werden ihre Bahnen im Spessartstadion absolvieren; je nach Teilnehmerzahl werden unterschiedlich viele Läufe in den Kategorien zehn Kilometer, 3,2 Kilometer (Jedermann-Lauf) und 1,6 Kilometer (Lauf für Schüler) aufgerufen.

Der geplante Ablauf: 8 Uhr Öffnung des Stadions; 9 Uhr Zehn-Kilometer-Lauf I „Turbo“; 10.10 Uhr 3,2-Kilometer-Lauf I „Allgemein“; 11 Uhr 1,6-Kilometer Schüler-Lauf; 11.30 Uhr 3,2-Kilometer-Lauf II „Turbo“; 12 Uhr zehn Kilometer-Lauf II „Allgemein“.

Für den Lauf wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das direkte Kontakte unter den Läufern vermeidet, indem ein Einbahnstraßensystem im Stadion ausgeschildert wird. Da für den Lauftag viel Planungsarbeit notwendig ist, sollen sich Teilnehmer möglichst frühzeitig anmelden. Die Einteilung der Läufer sowie die Startreihenfolge werden am 9. September unter www.lauftag.de veröffentlicht.

